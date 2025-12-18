Rat do istrebljenja! Tenzija između Zorice i Kačavende samo raste, pljušte uvrede na sve strane (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Bebicu i Zoricu.

Kako to da vas dvoje ne smete da spustite loptu, a Kačavenda normalno komunicira sa Majom, Ivanom i Aneli?

- Ja sam prešla, ali nisam zaboravila. To ne može da se zaboravi. Najgore je što je spustila loptu sa Aneli nakon svega. Zamisli Terza, Sofija, i Sofija spaja ruke Mileni i Aneli. Setimo se šta je Terza rekao za slavu toj istoj Aneli. Zamisli strašno je što sam pitala čoveka kako je. Njegovi prijatelji su prolazili pored njega kao da je drvo. Ja nemams cra da gazim u toj situcaiji - rekla je Zorica.

- Ja sam oprostila, ali nisam zaboravila - rekla je Kačavenda.

- Ona je htela naš sukob da oepre preko toga što smo navodno Zorica i ja umirili naš sukob - rekao je Bebice.

- Ja se sve slažem sa Zoricom, razmičšljam isto kao ona - rekla je Kačavenda.

Anita, tvoja armija je uvek uz tebe i šta te briga šta bulazni ovaj Lepi Mića.

- Ja njega mnogo volim, ali ga nikad ne poslušam. Znam da mi misli dobro i kao roditelj. Kraljica ću još jednom biti ali u jkulu - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić