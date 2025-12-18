HAOS ZA CRNIM STOLOM! Maja zavadila Daču i Asmina, pa dobila žestoku povratnu: Ori se Bela kuća (VIDEO)

Bora ne može da prećuti!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Boginju i Filipa.

Kako bre ne vidite da ste rođeni jedno za drugo?

- Ja vidim - rekla je Boginja.

- Nama su smešne neke mentolske stvari. Imamo neki detinjasti fazon - rekao je Filip.

- Filip i Anđelo su dav mušpkarca kojoj nijedna osobe ne bi rekla ne - rekao je Luka.

Majo, zašto hušaš Asmina na Daču?

- Ja nisam huškalica, svakome u brk kažem šta mislim - rekla je Maja.

- Nek joj poprave ovaj kapak, kad se upiljka u mene nije mi dobro - rekao je Dačo.

- Čula sam da je on iz jako dobre porodice, ali on je jako velika ljiga. Ako misli da će izmišljanjem mene poniziti onda se zeznuo - rekla je Maja.

- Njoj se niko od prijatelja nije ponudio stvari da joj opere. Ja ubodem tačno u metu da ih iznerviram. Da huška, huška. Mene moj otac nije mogao da smiri da uđem ovde, a ne neki Asmin - rekao je Dačo.

- Ja nisam neki Asmin - skočio je Asmin.

Autor: A.Anđić