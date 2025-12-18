AKTUELNO

Domaći

On ljubi moju bivšu ženu: Matora dokazala da nije imuna na Anitu, Janjuš shvatio da Dragana nije srećna! Sve se trese od HAOSA (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tenzija se oseća u vazduhu!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Draganu. 

Koji je tvoj razlog da ljude huškaš na kvarno, a za stolom si kao mumija? Da li je razlog zato što ne možeš da gledaš Janjuša od Matore?

- Ja kome želim da priđem prilazim, nemam kočnice. Srećna sam u svojoj vezi - rekla je Dragana.

- Ne pratim je uopšte - rekao je Janjuš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni ne bi promaklo, ja sam toliko ljubomorna osoba da bih odmah reagovala. Ne sumnjam u Draganu nijednog momenta. Nemam strah da će me prevariti - rekla je Matora.

- Ona je mnogo drugačija napolju. Ona je i zaje*ant i pozitivna je, a ovde mi deluje kao tetka. Meni se čini da ona nije srećna - rekao je Janjuš.

- Ona je napolju mngo duhovitija - rekla je Matora.

- Onda onda ima kočnicu da gledaju njeni roditelji - rekao je Janjuš.

- Mene su roditelji ispratili ovde. Oni ne podržavaju moju vezu, ne slažu se što sams a ženom. Nek vide da imamo normalan odnos i nek prijvate to jednog dana. Ja izlazim odavde sa njom, a ne sa ovim ljudima - rekla je Dragana.

Matora, zašto si izgorela na Luku, čini se da Anitu i dalje voliš?

Foto: TV Pink Printscreen

-Očekivala sam ovo pitanje. Drugi nemaju pravo i neću dozvoliti da je ponižavaju, a ja ću Draganu sa strane iskritikovati. Veza se gradi, morašp da stekneš to razumevanje. Dragana ne sme da dozvoli da u svađi psuje Luki majku jer je i meni pokojna. Sad tek vidim koliko sam ja u tom odnosu bila ispravda, borila sam se za svoje. Sve za Anitu dolazi na moje i nema nikakvog pomaka od šestice. Luka govori da smo lezbejke, a on moju bivšu ženu povlači i ljubi je - rekla je Matora.

Detaljnije pogledajte u nastavku. 

Autor: A.Anđić

