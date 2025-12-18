Njegov sud su svi čekali! Oglasio se Lukin otac Bajo: Aneli mu nije valjala, a evo da li želi Anitu za snajku!

Luka Vujović sinoć je u "Eliti" ozvaničio emotivnu vezu sa Anitom Stanojlović, sa kojom se poljubio veče pre. Ubrzo nakon definitivnog kraha veridbe s Aneli Ahmić uplovio je u novu emotivnu vezu, a sada je svoj sud o novoj partnerki dao njegov otac Nikola Vujović Bajo.

Poznato je da Bajo nije podržavao sinovljevu vezu sa Aneli, te da je na sve raspoložive načine pokušao da ih rastavi, kao i to da su upravo zbog nje otac i sin prekinuli kontakt. Bajo ga je, takođe, uskratio i za novac, porodični biznis, a ni u njegove nekretnine na moru niti planinama nije smeo da odlazi.

Zanimalo nas je da li je sada zadovoljan novim sinovljevim izborom, Anitom Stanojlović.

- Ja nisam ni za jednu vezu, ja sam za to da mi Luka bude sam do kraja, da izdrži... Nijedna veza nije za njega. Jedina veza u rijalitiju koju sam podržao, vi to znate, to je ona sa Sandrom Obradović - rekao je Lukin otac za Pink.rs i dodao:

- Da bih ja neku podržao, ona mora biti bolja od Sandre, ali ja takvu ne vidim nijednu. Ne bih da ponizim Sandru, razumite me. Moj Luka samo sam. Ako je sam, stižu plišane, crvene kutije koje on traži i dobiće sve što poželi, samo ako je sam - jasan je Bajo.

Na pitanje zbog čega misli da Anita nije bolja od Sandre, kratko nam je rekao:

- Nećemo se vređati.

Sve se spontano desilo

Podsetimo, Anita je jutros u Rajskom vrtu u "Eliti" otvorila dušu o vezi sa Vujovićem.

- Super sam zadnjih par dana, lepo sam raspoložena ima nova emotivna veza, grlimo se, ljubimo se, imamo dosta zajedničkih tema i on i ja imamo dete, stvarno se lepo osećam - rekla je Anita, a potom dodala:

- To se sve spontano desilo, lepo provodimo vreme, dosta je smireniji, moja energija je smirujuća, imamo dosta životnih tema, dok sa Filipom nisam imala zajedničkih tema, lepo provodimo vreme Luka i ja grlimo se, daćemo vremena jedno drugom. Osećam da je sa njegove strane jako iskreno - rekla je Anita.

Autor: D. Tanasijević