AKTUELNO

Domaći

PEČATIRAO JE I LUKA! Anitini uzdasi odzvanjaju izolacijom, sve puca od ŽESTOKE AKCIJE (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne mogu da se iskontrolišu!

Luka Vujović i Anita Stanojlović pre samo jedan dan uplovili su u emozivnu vezu, a sada su je u izolaciji podigli na viši nivo.

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje obeležili su izolaciju žestokom akcijom, a vreli uzdasi Anite Stanojlović sve vreme odzvanjali su izolacijom, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Foto: TV Pink Printscreen

Podestimo, Anita je pre nekoliko dana bila u kombinaciji sa Lukinim drugom, Filipom Đukićem sa kojim je skoro svakodnedvno imala intimne odnose. Njih dvoje su svojevremeno izolaciju pečatirali vrelom akcijom, a sada je došao red i na Luku.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Đukić ubacio u petu brzinu: Anitini vreli uzdasi odzvanjaju izolacijom, sve puca od žestoke akcije! (VIDEO)

Zadruga

PEČATIRAO JE! Filip radi punom parom, Anitini uzdasi odzvanjaju spavaćom sobom! (VIDEO)

Zadruga

Pljušte vreli poljupci: Aneli i Luki totalno popustile kočnice, više nema nazad! (VIDEO)

Domaći

Luka i Anita se PREPUSTILI STRASTIMA: Odzvanja izolacija od njihovih poljubaca! (VIDEO)

Zadruga

POGAZILA SVOJU REČ NIKAD BRŽE! Maja zajahala Stanislava, pa započeli NIKAD jaču i žešću akciju - njeni uzdasi odzvanjaju IZOLACIJOM! (VIDEO 18+)

Zadruga

VRELA AKCIJA! Aneli i Janjuš ponovo ZATRESLI jorgan planinu, sve PUCA od strasti! (VIDEO)