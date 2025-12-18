PEČATIRAO JE I LUKA! Anitini uzdasi odzvanjaju izolacijom, sve puca od ŽESTOKE AKCIJE (VIDEO)

Ne mogu da se iskontrolišu!

Luka Vujović i Anita Stanojlović pre samo jedan dan uplovili su u emozivnu vezu, a sada su je u izolaciji podigli na viši nivo.

Njih dvoje obeležili su izolaciju žestokom akcijom, a vreli uzdasi Anite Stanojlović sve vreme odzvanjali su izolacijom, a kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Podestimo, Anita je pre nekoliko dana bila u kombinaciji sa Lukinim drugom, Filipom Đukićem sa kojim je skoro svakodnedvno imala intimne odnose. Njih dvoje su svojevremeno izolaciju pečatirali vrelom akcijom, a sada je došao red i na Luku.

Autor: A.Anđić