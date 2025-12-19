AKTUELNO

Jedva čekam da ga vidim! Gera uputio javnu podršku Ivanu Marinkoviću nakon što ga je Miljana ostavila golog i bosog, pa otkrio: Dogovorili su se... (VIDEO)

U novom izdanju ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić ugostili su Geru, prijatelja Ivana Marinkovića.

Ovom prilikom Gera je dao svoj sud na sve češća nagađanja da je Ivan Marinković zaljubljen u Aneli Ahmić.

- Ivanov tip devojke je drugačiji. Aneli je okej, ali on ima drugačiji izbor devojaka. Aleksandra iz Subotice mu je ličila na Jelenu recimo. On je nepogrešiv u tome i zna šta radi.

Progovorio je i o Ivanovom sukobu sa Miljanom Kulić.

- Jedva čekam da ga vidim i da mu kažem da ne pada u depresiju. On je zbog Miljane i njenog ponašanja pao. Nije mi jasno ništa. Oni se dogovore da se ne napadaju zbog Željka i onda u rijalitiju od svih ljudi, ona nađe njega. Kad je birao između Kačavende i Anđela, on je sačuvao Kačavendu i to mu je zamrila. Ona je rekla: "Draža ti je Kačavenda nego rođeno dete", pa nije mu draže nego sa Anđelom nema dobru komunikaciju i normalno je da će poslati njega. Ona mu je svu garderobu uništila. On je ostao go. Šta ti smeta moja majica? Od nekoga je pozajmio trenerku što je jako glupo i to ga je demoralisalo. Ja ne vidim razlog gde je ona trebala njega da napadne.

- Zašto on Aneli kaže "ljubavi"? - pitala je Anastasija.

- Možda mu je izletelo. Aneli dugo traje, pa priznao bi on - zaključio je Gera.

