Kum Ivana Marinkovića varao ženu sa Atinom Ferari!? Jelena Ilić u programu UŽIVO besna kao ris razotkrila celu aferu (VIDEO)

U večerašnjem izdanju ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić uključili su bivšu ženu Ivana Marinkovića, Jelenu Ilić.

Jelena Ilić iskoristila je priliku da se obračuna sa Ivanovim kumom, Gerom. On je pokušao da spusti loptu, ali mu se situacija otrgla kontroli kada je ona krenula sa razotkrivanjem njegove afere sa Atinom ferari.

- Ja nikad nisam bio ljut na tebe zbog razlaza tebe i Ivana. Sutra dođi kod nas, dobro si došla. Naša zajednička prijateljica, majka tvoje drugarice, ona zna moje mišljenje o tebi. Jedino me zbunilo šta vam je trebalo venčanje da bi se posle pet meseci razveli - rekao je Gera.

- Najnebitnija stvar u celoj priči je što smo se mi venčali i što smo se mi razveli. To se moglo desiti i za pet i deset godina. Moj bivši kum je bio sa nama u najvećim problemima koje je meni Ivan pravio i onda vidim njegova gostovanja. On osuđuje prevaru... Kako se tvoja supruga osećala kad si je varao sa 30 godina mlađom pevačicom koja je aktuelna u medijima?

- Reci ime pevačice. Mogu ja da kažem ime. Misliš na Atinu Ferari? - pitao je Gera.

- Mislim - rekla je Jelena.

- Ja sam sa njom samo sedeo - rekao je Gera.

- Ja znam šta je meni pričala tvoja žena.

