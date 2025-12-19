AKTUELNO

LUKU PREDSTAVLJAJU KAO DA JE PRINC OD VELSA! Anitina drugarica Tamara udarila na Biljanu i Baju, žestoko prozvala Đukića, a evo šta kaže za današnju VRELU AKCIJU

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs, Instagram Printscreen ||

Protekle noći, u emisiji "Pitanja gledalaca", Anita Stanojlović i Luka Vujović ozvaničili su svoju vezu, a reakcije stižu sa svih strana.

Njegovi roditelji nisu oduševljeni novom snajkom - smatraju da mu nova veza, posle turbulentnog kraha veridbe sa Aneli, ne treba, a sada se po svim gorućim pitanjima oglasila i Tamara Radoman, Anitina najbolja drugarica.

Foto: Pink.rs

- Povodom oglašavanja najpre Lukine majke jutros, a zatim i njegovog oca danas, želim da naglasim da ovo komentarišem isključivo na vaš poziv, a ne zato što imam potrebu ili želju da se bavim izjavama porodica iz spoljašnjeg sveta. Iskreno, muka mi je od tog vida igranja rijalitija preko medija i porodica koje se uključuju u priču spolja. To mi je izuzetno neprijatno i od toga se iskreno ježim. Imam utisak da se Luka predstavlja kao da je princ od Velsa, pa se sada procenjuje da li je neka devojka „dovoljno dobra“ za njega, u ovom slučaju Anita. Ako bismo se vodili takvim izjavama i tim spoljnim igrama, onda bi se moglo otvoriti i mnogo drugih tema koje se tiču Lukinog ponašanja pre "Elite", njegovog učešća u ranijim rijalitijima, pa i njegove prošlosti. Ali mene to ne zanima i ne želim da ulazim u takve stvari. Ja ne sudim po nečijoj prošlosti, niti me interesuje da vodim rijaliti preko tudjih biografija. Komentarišem isključivo ono što vidim i mislim u trenutku, ovde i sada. Sve ostalo smatram suvišnim i nepotrebnim - rekla je Tamara.

Njegov sud su svi čekali! Oglasio se Lukin otac Bajo: Aneli mu nije valjala, a evo da li želi Anitu za snajku!

- Što se tiče Anitinih reči da se plaši moje reakcije i da misli da ne gotivim Luku, smatram da je to malo prenaglašeno. Anita se mene ne plaši, niti ima razloga za to. Ja se nikada nisam mešala u njene izbore, niti sam joj nametala mišljenje ili odluke. Ona je osoba koja uvek radi po svome, ne sluša savete, pa čak i kada je to na njenu štetu. Zato ne vidim razlog da se moja reakcija predstavlja kao nešto čega bi se ona plašila. Njeni izbori su isključivo njeni i ja ih nikada nisam kontrolisala, niti ću - priznala je ona.

Foto: privatna arhiva

Nema ništa protiv veze Anite i Luke.

- Mogu samo da kažem da im želim svu sreću. Ja uvek navijam za ljubav i uvek ću podržati ljubav, i iskren osmeh na Anitinom licu.

Osvrnula se i na krah prijateljstva Luke i Filipa Đukića, sa kojim je Anita do nedavno bila u takozvanoj kombinaciji.

- Što se tiče Đukića i Luke, to sam već komentarisala i nemam šta novo da dodam. Pozivali su se na prijateljstvo od 30 godina, ali ja tu nisam videla ni „p“ od prijateljstva. Ipak, to su njihove privatne i lične stvari i ne bih se u to preterano mešala. U mom svetu prijateljstva kodeksi su na prvom mestu, dok u njihovom vidim da ti kodeksi, nažalost, obostrano ne postoje - rekla je ona.

Foto: Pink.rs

Za kraj, upitali smo je i kako komentariše to što su Anita i Luka, koji su sinoć ozvaničili vezu, već danas imali prvi seks.

- Što se tiče njenog intimnog života, ne želim to da komentarišem. To su njene lične odluke i njen izbor. Svako snosi odgovornost za svoje postupke i ja tu ne vidim svoju ulogu.

Autor: D. T.

