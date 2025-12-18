TOTALNO JE NEBITAN TAJ ANELIN BIVŠI! Kakvo poniženje! Đukićev otac urnisao Luku nakon što su zbog Anite zauvek prekinuli prijateljstvo!

Filip Đukić odlučio je da na prijateljstvo sa Lukom Vujovićem, dugo skoro trideset godina, zauvek stavi tačku nakon što se on smuvao sa Anitom Stanojlović, njegovom bivšom "kombinacijom".

Kako je FIlip objasnio, njega Anita odavno ne zanima, već ga je povredio Luka, koji je tvrdio da se sa Anitom nije muvao dok su oni bili u kombinaciji. Nakon što su u utorak pali poljupci između Anite i Luke, Filipu je sve postalo jasno - da ga je višedecenijski prijatelj nedeljama unazad lagao.

- Ja te poznajem ceo život i ne možeš meni da pričaš priče kao ovim ljudima. Ti dokazuješ sve što sam rekao i pokušavaš da se opereš. Sa mnom si završio svaku priču, verovao sam ti i govorio si da se nikad niste muvali. Evo kako nikad ne bi! Ne mogu dvoje ljudi da se poljube ako nema privlačnosti i koketiranja. Ti se samo kopaš sve dublje. Dok sam ja bio sa njom i dok ste blejali kao prijateljski bilo je koketiranja i privlačnosti - rekao je Filip Luki u lice.

Tim povodom kontaktirali smo Filipovog oca Zorana, koji je nije imao vremena da detaljno analizira ovu temu. Međutim, svojim odgovorom žestoko je ponizio sinovljevog doskorašnjeg prijatelja.

- Slavu spremam, imam jako puno posla... Totalno nebitni ljudi, ova bivša Matorina i ovaj bivši Anelin, apsolutno nebitni - poručio je Zoran Đukić.

