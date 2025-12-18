Asmine, nikakav si muškarac! Mustafa Durdžić strahuje od pomirenja Aneli i svog sina, ovo nikako neće podržati (VIDEO)

U večerašnjem izdanju ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić uključili su Mustafu Durdžića.

Na samom početku otac Asmina Durdžića, Mustafa prokomentarisao je sumnje da je njegova bivša snaja Aneli Ahmić pokušala da odvoji Maju Marinković od Asmina.

- U celoj ovoj situaciji ja ne mogu odlučiti i govoriti u nečije ime, ali ovo ništa nije normalno. Ja mislim da se sve kod njih dešava spontano i da Aneli nije pokušala da osvoji Asmina od Maje.

Dao je svoj sud o potencijalnom pomirenju Aneli i Asmina.

- Ja za sebe ne mogu reći da to nikad ne bih uradio, nikad ne reci nikad. Mislim da oni to rade i zbog publike, ali pokušavaju i da uspostave normalan odnos. Kako god da je Asmin odlučio u toj igri uvek će postojati ljudi koji će ga podržavati i osuđivati. Kad živite dve godine da vas pljuje ceo svet, i da iznose takve bljuvotine o meni, deci, pa kakav bi to razum bio da podrži ponovo tu vezu. Mi smo trenutno udaljeni jedni od drugih, ali smo odrasi pod jednim suncem i jednom kulturom. Kakav bi čovek bio da prihvati da uđe u vezu sa ženom koja je psihički nestabilna?! Dragče kaže da je žena koja ima više muškaraca, ona ne valja... Ne postoji ništa na svetu da bih ja rekao da je to dobro, rekao bih mu : "Asmine nikakav si muškarac jer si sa ženom koja je promenila više muškaraca na televiziji".

Osvrnuo se i na Anelinu želju da dobije sina Armanda sa Asminom.

- Ja podržavam sve veze, pa i Luku i Anitu. Ja ne podržavam nijednu ljubavnu vezu u Eliti koja bi se desila mom sinu. Nama bi bilo neprijatno da ima ljubav. Mi ga nismo odgojili da radi takve stvari na televiziji - rekao je Mustafa.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić