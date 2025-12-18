Bila je promašena investicija! Asminov otac zapretio Staniji iznošenjem istine u javnost, pa podržao Maju: Moguće je da Taki i ja budemo prijatelji (VIDEO)

U večerašnjem izdanju ''Pitam za druga'' na RED televiziji, voditelji Stefan Milošević Panda i Anastasija Buđić uključili su Mustafu Durdžića.

Ovom prlikom Asminov otac Mustafa progovorio je o bivšoj devojci svoh sina, Staniji Dobrojević, kada je priznao da će izneti istinu o njoj ako bude nastavila da ga provlači po medijima.

- Stanija je ipak jedna devojka i žena koju bi poželio svaki muškarac i verovatno Asmin gaji neke emocije. Ona je pokušala da odgovornost izlaska iz veze prebaci na Asminovu porodicu. Ako ona nastavi da me proziva, ja ću izaći u javnost sa istinom. Asmin nije mogao da boravi u Majamiju, mogao je da bude kao turista, pa je trebalo neki biznis da se pokrene. Išlo je dosta novca, nije Stanija sve potrošila. Bila promašena investicija. Ja mislim da je Asmin ušao zbog Stanije, a ne zbog Aneli u rijaliti, ali neka bude kako bude.

Mustafa je oštro iskritikovao Asminovo alkoholisanje utorkom na žurkama.

- Ja imam troje dece i oni su svi bili dobri dok su bili pod mojom kontrolom. Asmina ne prepoznajem, on se meša u sve. Kod nas niko nije bio alkoholičar, ja ne znam šta on radi. Jedva čekam da izgalamim na njega, ne znam gde je on pokupio tu kulturu. Kao da ima životinske nagone bez emocija.

Otkrio je da priželjkuje spajanje svog sina i Maje Marinković.

- Maja je veoma lepa i interesantna. Moguće da joj se sviđa, a možda je i neki vid igre. Život Aneli i Asmina je nezamisliv. Nemaju te devojke iskustva u kuhinji. Kad su oni živeli donosili smo im hranu. Maja je zaljubljena u Asmina, pala bi iz prve samo da nije tako kako jeste. Jedna žena ako želi muža od druge prvo se mora sprijateljiti sa tom ženom. Kad je Maja išla kod doktora videla se sa mojom snahom i sinom, a kasnije se srela sa Takijem u prodavnici. Imam zaista lepo mišljenje i o Maji i o Takiju, tako da je moguće da Taki i ja budemo prijatelji - zaključio je Mustafa.

Autor: A.Anđić