Pukao mu film kao nikad: Đukić razvezao jezik i brutalno unakazio Luku, uveren da je 30 godina prijateljstva prodao zbog rijalitija! (VIDEO)

Više neće da ćuti!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Ja ovog čovek ne mogu da prepoznam i ovo j*jarsko ponašanje. On je ovde držao govor kao za predsednika kad mi je delio budžet. Meni nije bitno da li su njih dvoje zajedno. Bolje Anita da bude u vezi, nego sa mnom u onakvom odnosu. Aniti nemam reč da zamerim, ali ovo je katastrofa. On zbog rijalitija... Njega ili boli k*rac zbog mene ili čeka da se rijaliti završi i kaže mi da je bio rijaliti, a bolje mi je ovo prvo. Ja svaki put razmišljam kako da upakujem da ga ne us*rem. On da je došao i da mi je rekao da je odlepio za njom i da hoće da bude sa njom ja bih mu rekao: "Burazeru, izvoli". Ja sam njemu verovao. Video sam da oni bleje, ali sam rekao da moram da vidim klip jer znam ja kad on muva, a kad ne muva - govorio je Filip.

- Ovde je cilj da mi ratujemo. Ja je nisam muvao dok smo sedeli zajedno. Dok se nije desio poljubac ništa nismo pričali, pogledi su istina dok sam bio u svađi sa Aneli. Mi se nismo muvali, ona mi se sviđala. Bolje bi mi bilo da kažem da sam odlepio i da smo se muvali - rekao je Luka.

- Znači folirant ti, imaš emocije prema Aneli, a sa Anitom si u vezi. Bolje da kažeš da ste se muvali - dodao je Terza.

- Pa ona je meni bila lepa, slatka i privlačna... Istina je da smo se gledali. Ja znam da sam Filipa pitao tu noć i da mi je on rekao da mogu da radim šta hoću. Mislim da bi Filip napolju rekao da radim šta hoću, a ovde preuveličava. Neću da se raspravljam sa njim, sve je u pravu - rekao je Vujović.

- Ja sam inače poznat kao neko ko voli da bude žrtva i jadan i baš zbog toga sam izašao iz odnosa. Ja ne želim da budem žrtva, samo sam se razočarao. Kako si ušao u odnos za dan? - pitao je Filip.

- Pa poljubili smo se, šta će da mi bude utorak kombinacija? Devojka mi je lepa i slatka, svaki dan mi je lepše i želim sad da budem sa njom i ništa u kući me ne zanima - odgovorio je Luka.

- Filipe, njemu da je stalo do tebe i da te voli seo bi na garnituru i ne bi reč progovorio - komentarisao je Janjuš.

- On je otišao preko, mene ne zanima to čime se on bavio. Ja nisam hteo da budem deo života koji je on vodio i to me ne zanima u životu. Ako imaš prijatelje ne moraš sa njim da blejiš svaki dan. Mi smo kao klinci svaki dan bili zajedno, do neke 22. godine - govorio je Đukić.

- Luka, da li si Filipu zamerio jer je sve vreme branio Asmina i nije ti bio podrška? - pitala je voditelja.

- Ne, neću ništa da komentarišem - rekao je Luka.

- Nemam šta da pričam sa njim jer je sa moje strane završeno - dodao je Filip.

- Hteo sam da popričam sa njim, ali to ništa ne bi promenilo i ja bih opet ozvaničio vezu. Ja jesam pogrešio jer sam rekao da ne bih bio sa njom, ali je on na to rekao: "I da budeš baš me briga". On je ovde sedeo kad sam Anitu zagrlio, gledao je naš klip "Igre istine", ali mu je tad fokus bila Teodora. Rekao je da možemo da radimo šta hoćemo, a od tada nije bilo ništa da bi mogao da kaže da mu se radilo iza leđa - govorio je Vujović.

Autor: A. Nikolić