Maja Marinković van sebe: Dača je doveo do ludila, ona napravila karambol i nasrnula na njega! (VIDEO)

Rusvaj!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Filip Đukić priča da je Luka Vujović sa njim završio za sva vremena.

- Ne treba da oprosti. Ja to nikad nisam doživeo i neću ništa da komentarišem. Filip je rekao da bi zamerio ako sam mu radio iza leđa, ali nisam. Meni se devojka svidela od početka, lepa je, privlačna je, ali to nema veze sa tim jer sam tad želeo da budem sa Aneli. Pogrešio sam kad sam rekao da nikad ne bih bio sa njom jer sam tu bio neiskren. Pogrepio sam jer ga nisam odveo sa strane i rekao mu to.

Lukino obraćanje prekinuo je karambol Maje Marinković i Danila Dače Virijevića.

- Ima da dođeš sad se izviniš meni i mojoj majci za sve što si rekla. Ja ću sad da ispričam sve što je radila sa Asminom - urlao je Dača.

- Neka priča o svom dečku! Ja sam čula da on ima dečka i da zato nema devojku ovde - rekla je Maja.

- Kad ćeš da priznaš šta si pričala o Asminu bez bubice? Maja je odlepila za Asminom, ali mu ne veruje - nastavio je Dača.

- Ja sam čula da ti imaš dečka - rekla je Maja.

- Pošto je ovako bezobrazna ja ću malo po malo da dodajem. Maji je problem Aneli i ne veruje mu zbog nje. Nebitne su druge devojke, problem je Aneli i jer se on ljubi sa Aneli. Ona bi na keca bila sa Asminom, a Stanija je glupost i nije joj drugarica. Ja još ni 20% nisam izneo, a tek ću da ih gazim - govorio je Dača.

- Ja stvarno ne želim da se on svađa, volim ga kao malog brata - rekao je Asmin.

Maja je ušla u crveno kad je Dača pomenuo Takija, zbog čega je nasrnula na njega.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić