Ona je na Takija bolesna, situacija je specifična: Kačavenda pokušava da smiri Daču, on KIVAN na Maju: Da me lupa kur*etina koja se he*ta po podu tuš-kabina (VIDEO)

Ne štedi!

Dača Virijević stajao je ispred Bele kuće sa Milenom Kačavendom, te je tako opleo po Maji Marinković.

- Moraš da znaš samo jednu stvar, a to je, ja sam očekivala, ali nisam imala vremena da skočim. Ona je na Takija bolesna - rekla je Kačavenda.

- I ja sam na moju mamu - rekao je Dača.

- Znam, ali je njena situacija specifična...Generalno sve, ali neka te, polako, ništa strašno - rekla je Kačavenda.

- Krivo mi je da me jedna ku*vetina da me lupa, ku*vetina koja se ovde hefta u tuš-kabinama. Može da se izvini mojoj porodici, meni ne može! Ja bih bio budala kada bih posle ovoga pričao sa njom - rekao je Dača.

- Vas dvoje se uporno svađate i mirite, i svađate i mirite, sada si je ozbiljno izrendao. Rendaju je danima, ali ona pokušava da se ičšupa - rekla je Kačavenda.

- Verbalno si je dokusurio, svašta si joj izgovorio. Hajde muško si, šta ću ja da govorim?! - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić