Bora Santana demolira spavaću sobu: Razvalio krevet Bebice i Teodore, pljušte nikad gnusnije psovke na sve strane! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opšti rusvaj!

Bora Santana uleteo je u spavaću sobu i krenuo da demolira krevet Nenada Macanovića Bebice, nakon čega su krenule da pljušte nikad gnusnije psovke.

- Nisam ti ja Filip, mamu ti j*bem - rekao je Bora.

- J*baću ti mamu i tatu - dodao je Bebica.

- Boro, dobro je. Razvalio si nam stvari jer te komentarišemo - govorila je Teodora.

- J*bem li ti u usta smrdljiva. Mamu mrtvu ti j*bem u p*čku, ti ćeš nekoga da vređaš - nastavio je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti meni mrtvu mamu? Razvaliću te, vi ne znate ko sam ja - rekao je Bora.

- Možeš k*rac da mi p*šiš na to si i navikao j*bem te u usta p*derska - govorio je Macanović.

- Šta je? Ne mogu da se trpe komentari - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bem li ti tatu bolesnog - dodao je Bora.

- Ti ćeš nekome da lomiš stvari s*so jedna p*derske. Trpi komentare, devojka ti je rekla da si p*der. J*bao te je Uroš - nastavio je Bebica.

- Miljana ti j*bala mamu - dodao je Santana.

- On meni priča da sam k*rva, a njemu nekome ne može da kaže da je p*der - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

