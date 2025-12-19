Sve lažeš, niko neće da mi ljubomoriše: Janjuš odjavio Kačavendu, Anđelo raskrinkao njenu zaljubljenost! (VIDEO)

Drama!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Luka Vujović i Milena Kačavenda ogovaraju Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša koji se dodiruju.

- Imam pravo da radim šta hoću namerno ili ne. Čačkala sam Janjuša, sa njim normalno komuniciram i nema emocija. Ja sam ovo već komentarisala. Nekad dolazim namerno, a nekad hoću da me nasmeje - rekla je Aneli.

- A onda on kaže da ne može da je se otrese - dodala je Kačavenda.

- Jeste tako - dodao je Janjuš.

- Ja ne znam što mi je to pričao? - pitala je Milena.

- Prvi je ljubomornom, ja ga znam i on je maniuplator. Tako je on i mene manipulisao - pričala je Aneli.

- Ja ništa ne lažem i niko ovde neće da mi ljubomoriše - rekao je Janjuš.

- On je običan folirant - besnela je Milena.

- Ti nisi dobro i sa tobom ne mogu da komuniciram jer ti sve lažeš šta pričaš. Doviđena i prijato jer odnos ne ide, a neću sa tobom da se raspravljam - govorio je Janjuš.

- Ponašaš se kao da si zaljubljena žena i kao da on neće da prizna da ima emocije prema tebi. Tvoje dve najbolje drugarice pričaju da tu ima istinska ljubav. Janjuš je ovo čuo 100 puta, nego ćuti - govorio je Anđelo.

- Mene je sramota da se priča o tome - rekao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić