Šimanovcima odzvanjaju Anitini uzdasi: Luka ubacio u petu brzinu, žestokom akcijom izazvali zemljotres! Puca na sve strane (VIDEO 18+)

Pobednici Elite 7 pokazao svoje sposobnosti u krevetu!

Luka Vujović i Anita Stanojlović dohvatili su se čim su legli u krevet u sobi za izolacji, a onda se prepustili strastvenim poljupcima i dodirima.

Njih dvoje nisu mogli da se suzdrže, pa su vrlo brzo krenuli u divlju akciju. Luka je odlučio da pobednici "Elite 7" pokaže svoje sposobnosti u krevetu, a od njenih uzdaha odzvanjalo je celo imanje. Njih dvoje se ni najmanje nisu suzdržavali, pa su divljačkim s*skom zatresli i zidove.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Autor: Pink.rs