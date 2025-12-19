AKTUELNO

Šimanovcima odzvanjaju Anitini uzdasi: Luka ubacio u petu brzinu, žestokom akcijom izazvali zemljotres! Puca na sve strane (VIDEO 18+)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Pobednici Elite 7 pokazao svoje sposobnosti u krevetu!

Luka Vujović i Anita Stanojlović dohvatili su se čim su legli u krevet u sobi za izolacji, a onda se prepustili strastvenim poljupcima i dodirima.

Sve lažeš, niko neće da mi ljubomoriše: Janjuš odjavio Kačavendu, Anđelo raskrinkao njenu zaljubljenost! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Njih dvoje nisu mogli da se suzdrže, pa su vrlo brzo krenuli u divlju akciju. Luka je odlučio da pobednici "Elite 7" pokaže svoje sposobnosti u krevetu, a od njenih uzdaha odzvanjalo je celo imanje. Njih dvoje se ni najmanje nisu suzdržavali, pa su divljačkim s*skom zatresli i zidove.

Sve puca od strasti: Anita i Luka jedva dočekali da razmenjuju poljupce, usijali izolaciju! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: Pink.rs

