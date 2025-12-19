Žestoka noć za nama: Luka pokušao da se opere od flerta sa Anitom i dobio šut-kartu od Đukića, haos Dače i Maje ostavio sve bez teksta, a Alibaba i Aneli priznali da li je pomirenje na pomolu!

Sinoć je sve gorelo!

U emisiji "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Maja Marinković proziva Asmina Durdžića i Luku Vujovića i govori im da se maknu od nje.

- Mislila sam da ima jedna psihopata, a sad vidim da ih ima dve. Ne interesuju me ni jedan, ni drugi. Ja sam se ovde sa Miljanom posvađala, posle toga je Asmin došao da me brani i rekla sam da nema potrebe. On mene iskreno brani, ali sve to u skladu sa njegovim pristupom meni koji me ne interesuje. On pita Luku da li ima emocije prema meni i da mi ne prilazi, odakle nekome pravo da kaže da meni ne prolazi? Mogu da radim šta hoću, a druga stvar je što me ne interesuju. Luka je sa Anitom, a Asmin je postao utorak dečko. Na Luku sam se naljutila kad je rekao da sam otišla da jurim Asmina i Aneli, a ja ne znam ni gde sam bila. Posle toga mi je rekao da sam klošarka i tu je sa mnom završio. Asmin je psihopata, još mi je rekao ako nađem partnera da ćemo oboje da grebemo na vrata. Ne želim ništa potrošlo, samo glanc novo - govorila je Maja.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Aneli Ahmić, kako bi dala svoj sud o odnosu Luke Vujovića i Asmina Durdžića sa Majom Marinković.

- Neka ih, izgleda smešno, kao u nekom kokošinjcu, potrudiću se da mi se ne desi ono sa Asminom. Ne zna se ko će koga, tako izgleda na klipu...Uskoro će da bude tri koraka napred, jer su meni svaki dan i iz dana u dan jasnije, a i lakše. Tako da je vreme pokazatelj svega i ne želim da budem deo toga ili da me Maja proziva - rekla je Aneli.

- On je meni rekao da je zbog mene postao pokretni herpes, čovek se meni pravda, ja nisam kriva to što on meni priča - rekla je Maja.

U emisiji "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako su se Aneli Ahmić i Asmin Durdžić ljubili pred robotom Tošom.

- Baš blam, ne znam ko me više pravi budalom Toša ili Maja. Sramota za jednom muškarca i ženu da se ljube za pet piva. Ne mogu da se vadim na alkohol. Terza je meni isto navlačio. Ja se odričem alkohola, nije mi potrebno ovako da se blamiram. Ja se osećam kao da sam prodao svoje telo za pet piva - govorio je Asmin.

- Meni ovo liči na neke smešne bolesne klipove - dodala je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor između Anite Stanojlović i Luke Vujovića o poljupcu, ulasku u vezu, ali i o Lukinom bivšem drugu, Filipu Đukiću.

- Ovo je blam. Pre 15 dana je skakao i govorio Aneli da će da se bore protiv svih, kleo se u 30 godina prijateljstva sa Filipom Đukićem, on potencirao više na tome, i sada zbog jedne Anite, da on izgubi prijatelja i lako pređe preko toga. Njemu je bitna njena reakcija, šta će ona da kaže, boli njega ku*ac šta će on da kaže. Vidiš šta je taj rijaliti uradio, da njemu prevagne, nije on đubre i skot da kaže da ga boli ku*ac, ali on je vagao. Da li da izgubi Filipa ili da odigra rijaliti?! On se kleo u ženu koja ima dete, za ovu ženu je do pre pet dana pričao da je lud za njom - rekao je Ivan.

- Ako po postupcima imaš mišljenje o nekome, onda mi je jasno da si pristrasan sa nekima, imaš još gore mišljenje - rekao je Luka.

U emisiji "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Ja ovog čovek ne mogu da prepoznam i ovo j*jarsko ponašanje. On je ovde držao govor kao za predsednika kad mi je delio budžet. Meni nije bitno da li su njih dvoje zajedno. Bolje Anita da bude u vezi, nego sa mnom u onakvom odnosu. Aniti nemam reč da zamerim, ali ovo je katastrofa. On zbog rijalitija... Njega ili boli k*rac zbog mene ili čeka da se rijaliti završi i kaže mi da je bio rijaliti, a bolje mi je ovo prvo. Ja svaki put razmišljam kako da upakujem da ga ne us*rem. On da je došao i da mi je rekao da je odlepio za njom i da hoće da bude sa njom ja bih mu rekao: "Burazeru, izvoli". Ja sam njemu verovao. Video sam da oni bleje, ali sam rekao da moram da vidim klip jer znam ja kad on muva, a kad ne muva - govorio je Filip.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Meni je nažalije Maje, jer vidim da kazanova Luka bira između Maje i Anite - rekao je Asmin.

- Je l' ima ova budala neku temu, a da nije Maja Marinković, šta je ovo - rekla je Maja.

U emisiji "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako se Aneli Ahmić nabacivala Anđelu Rankoviću tokom žurke.

- Rekao sam da nema potrebe da budemo mnogo bliski i da na žurci gde se Anita i Luka muvaju budemo prisni, a to će da šteti samo njoj. Ja sam rekao ako hoće da je vratim na pravi put da mora da me sluša. Volimo da se peckamo, ali sve će da ostane na tome i bićemo drugari ovde kao i napolju. Mislim da na žurki nije bio trenutak da dozvolim da neko danas može da upire prstom i kaže da smo to radili iz inata. Ja nisam ni znao da se ljubila sa Asminom, a onda bih joj tek to rekao jer bi nju mnogo više napali - govorio je Anđelo.

- Ja sebi neću da dopustim ovde neki treći odnos. Mi se nikad nismo posvađali, na tome će da ostane i granicu nikad nećemo da pređemo. Ovde smo drugari, družićemo se i napolju. Ovde ne može da se desi ništa više između nas - dodala je Anita.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako Asmin Durdžić traži od Aneli Ahmić da bude dama, traži joj prijateljski zagrljaj.

- Ja sam njoj često govorio da mora da bude dama, a ne da vređa momka i da mu psuje majku. Meni se Sofijino ponašanje sviđa, njoj kad je*eš majku, ona ćuti i onda sam rekao Aneli da mora sebe da stavi na prvo mesto. Uvek treba sam sebi da budeš na prvom mestu...Biće sa mnom u dobrom odnosu, ne treba da se dešava ono od pre. U utorak me je malo prebacilo, ne ona, nego Ivan što je rekao da ja nešto nisam rekao. Kada je zamolim da se makne od mene, onda neka se makne. Ja sam njoj prišao i zagrlio sam je drugarski. Ne treba Nora da gleda klipove moje i njene kod robote, to je sramota - rekao je Asmin.

U toku emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Maja Marinković govori Filipu Đukiću da nema hrabrosti da bude sa njom.

- Maja mi stalno govori da sam p*čka, smešna mi je cela ta situacija - rekao je Filip.

- Uplašio se i pobegao - dodala je Maja.

- Oni su se ovde muvali i peckali, a Filip nije skidao osmeh s lica. Filip je sad propao u onaj kauč kao žeton, on se sad ne čuje i ugašen je. Ja jedino vidim kad on napravi tunu i rižu, a ovako je namrgođen stalno. Kad su zajedno sedeli non stop su se peckali i bili nasmejani. Niko ne može da mi kaže da mu tad nije odgovarala konekcija sa Majom i njoj sa njim. Sve što su radili radili su jer su to želeli, a vadili su se na alkohol. Bebica je došao ovde i seo je, tad je Filip prešao tamo. Poremetio se taj odnos od Bebice i Teodore - govorila je Aneli.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću, kako bi prokomentarisao odnos Filipa Đukića i Maje Marinković.

- Ma ne, ne smeta mi stvarno, možda se Filip i nešto, glupo rečeno prepao, da ću ja kao Bebica da postupim. Meni ide na ku*ac ovo Majino ponašanje, kao da je zlatna - rekao je Asmin.

- Ma kome pretiš ti?! Ko te je*e, doviđenja - rekla je Maja.

U toku emisije "Gledanje snimaka'', voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Filip Đukić priča da je Luka Vujović sa njim završio za sva vremena.

- Ne treba da oprosti. Ja to nikad nisam doživeo i neću ništa da komentarišem. Filip je rekao da bi zamerio ako sam mu radio iza leđa, ali nisam. Meni se devojka svidela od početka, lepa je, privlačna je, ali to nema veze sa tim jer sam tad želeo da budem sa Aneli. Pogrešio sam kad sam rekao da nikad ne bih bio sa njom jer sam tu bio neiskren. Pogrepio sam jer ga nisam odveo sa strane i rekao mu to.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide kako se Luka Vujović i Anita Stanojlović ljube i maze u krevetu.

- Očekivano je ovo bilo. Iskreno, nije mi teško, svesna sam u kakvoj sam vezi bila i da on nije za mene, ni ja za njega. Moja emocija prema njemu prošla, skroz se ugasila. Sve je to bilo nekako vraćanje, nisam mogla da prihvatim neke stvari i sve ono što se dešavalo, flert sa Majom i flert sa Anitom, ja sam sve videla i osetila, nisam mogla da budem srećna, shvatila sam da bi mi to uradio i napolju, ako je ovde mogao. Pa me je vraćalo na sve sa Sandrom, ovo je sve za mene očekivano. Ja sam rekla Milanu, bilo mi je teško da ih stavim jer sam znala da će se to desiti...Znala sam da će ovo da se desi u utorak, sebe sam na ovo pripremala, kao da mi je pao kamen sa srca kada sam to čula i smatram da on nije za mene. Ja sam došla ovde sa stavom da ću raskinuti sa njim, rekla sam da neću biti sa njim, svima sam rekla i nisam mogla da prevagnem da se razdvojim od njega - rekla je Aneli.

Dača Virijević stajao je ispred Bele kuće sa Milenom Kačavendom, te je tako opleo po Maji Marinković.

- Moraš da znaš samo jednu stvar, a to je, ja sam očekivala, ali nisam imala vremena da skočim. Ona je na Takija bolesna - rekla je Kačavenda.

- I ja sam na moju mamu - rekao je Dača.

- Znam, ali je njena situacija specifična...Generalno sve, ali neka te, polako, ništa strašno - rekla je Kačavenda.

Anđelo Ranković sedeo je na kauču sa Aneli Ahmić, te je tom prilikom Aneli propitivala Anđela da joj otkrije ko mu se sviđa.

- Ovo se slažem s njim, kada se neko smeje, kako da se ne nasmeješ?! - rekao je Anđelo.

- A ti mene gledaš kao budalu?! Aham, ti se meni smeješ zato što ti se ja smejem, a ne zato što sam ti draga - rekla je Aneli.

U toku emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Milan Stojičković komentariše da ne oseća ništa prema Sofiji Janićijević i da sumnja da se ona igra i sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Vidim da su se u Milanu stvorile emocije i da se nisu ugasile. On je meni prijao kao drug, ja sam rekla da ovde neću da ulazim u vezu i bila sam iskrena. Njemu nije krivo jer se ovako završilo - rekla je Sofija.

- Meni se devojka dopala, nije mi krivo jer se ovako završilo - dodao je Milan.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom su učesnici imali priliku da čuju kako Anastasija Brčić pljuje Boru Santanu i govori da mu je rekla da je aljkav i priče Uroša Stanića da je Bora gej.

- Ovde sam devet godina, pet godina, četiri kod kuće. Ne znam, njoj sve smeta. Danas nisam reč progovorio, s njom ne može da se priča, ima neke prebačaje. Spava u radiju, leži na ulici tamo, negativna, ne sređuje se. Ne prilazim joj, ne smetam joj, ne diram je. Spavam u gaćama, ustanem ujutru, odmah odem i obučem se. Ovde ne postoji muškarac, 90 odsto muškaraca ide u gaćama - rekao je Bora.

- To je bilo onda kada su me napali da ja njega tračarim, ja sam njemu rekla da ide čupav kroz kuću, u majici. Rekla sam mu da mi smeta kada ide apa, drapa kroz kuću, nek radi šta hoće, boli me briga - rekla je Anastasija.

Bora Santana uleteo je u spavaću sobu i krenuo da demolira krevet Nenada Macanovića Bebice, nakon čega su krenule da pljušte nikad gnusnije psovke.

- Nisam ti ja Filip, mamu ti j*bem - rekao je Bora.

- J*baću ti mamu i tatu - dodao je Bebica.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je naredni video snimak na kom Filip Đukić priznaje da je imao nešto sa Teodorom Delić.

- Da, niti sam potvrdio da smo imali se*s, nego devojke s kojima sam povezivan - rekao je Đukić.

- On je sa Majom ovde imao poljubac u usta, pored usta, nebitno, znači da je imao sa Teodorom nešto više - rekao je Dača.

U toku emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Sale Luks muva Vanju Prodanović.

- Ima pravo da muva koga hoće, ja sam se poljubila sa Muratom. To je sve zbog mojih postupaka, njemu se skupilo, moja majka ga ne gotivi, on ima prebačaje i onad krene da vređa mene. Ja sam ga zavolela takvog kakav jeste, ali dobro sad može da bude sa kojom god hoće. Kad sam videla klip Anite i Luke iz kreveta ja sam se rasplakala jer sam se setila kako je nama bilo lepo. Ja jedva čekam da moja majka dođe za Novu godinu, ona će sigurno da me napiči i da mi zameri neke stvari - rekla je Sara.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je sledeći video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide kako se Milena Kačavenda i Marko Janjušević Janjuš muvaju i pričaju o svom odnosu.

- Ja vidim obostrane simpatije, intresantni su, slatki su, kada se posvađaju ne pričaju dva, tri dana, posle toga bude ovako. Oni su u svađi kao Terza i ja, ispadne neki mini haos, ne pričamo, pa crknemo od smeha. Bitno je šta je Janjuš rekao, on uvek ističe da njih dvoje imaju neki drugačiji odnos, ali da to nije u nekom ljubavnom smislu i da ne bi bili ovde zajedno, ali to komentarisanje drugih devojaka, Aleksandru je nazvao drugačije, po nekom nadimku. I njemu smeta kada ona spomene Mikija u nekoj šali - rekla je Sofija.

- A brate ovo je drugo-šest Divčibare. Spojili smo se sa drugom školom i sreli se s nekom devojčicom. Majke mi! Nemoj da se oplodim sada sa Jakšićkom, ako želim. Imam pravo da se ubacujem s kim god ja hoću, niti sam odlepio niti mogu da odlepim. Družim se sa njom, prija mi druženje, nekada mi ne prija. Žena je u jednoj reči polupana! - rekao je Janjuš.

U toku emisije "Gledanje snimaka", voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi prilog, a takmičari "Elite" imali su priliku da pogledaju kako Luka Vujović i Milena Kačavenda ogovaraju Aneli Ahmić i Marka Janjuševića Janjuša koji se dodiruju.

- Imam pravo da radim šta hoću namerno ili ne. Čačkala sam Janjuša, sa njim normalno komuniciram i nema emocija. Ja sam ovo već komentarisala. Nekad dolazim namerno, a nekad hoću da me nasmeje - rekla je Aneli.

- A onda on kaže da ne može da je se otrese - dodala je Kačavenda.

- Jeste tako - dodao je Janjuš.

Voditeljka Ivana Šopić najavila je novi video snimak na kom su učesnici imali priliku da vide razgovor Mine Vrbaški i Anite Stanojlović o Viktoru Gagiću i kako ga je iznervirao Terza.

- To je bila ona noć kada je zabagovao na nominacijama, on se prisetio onoga što je Terza njemu rekao da će mu doći na kuću. Ja pokušavam da mu objasnim da ne dozvoljava da pokaže ovim ljudima šta ga pogađa - rekla je Mina.

- Tada me je i puklo kada je rekao da sam mu vređao porodicu, jer to nije istina... - rekao je Viktor.

- Jesu mu se pojjačale emocije, to kada je bilo za porodicu, to je njegovo - rekla je Mina.

