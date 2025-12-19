Jelena Ilić zakucana za dno! Voditeljka Ivana Šopić razvezala jezik i javno je raskrinkala do srži: Drugu dojku nije otplatila! (VIDEO)

Voditeljka Ivana Šopić već danima unazad trpi prozivke na svoj račun od bivše takmičarke Jelene Ilić, koja je mislila da će Ivana i ovog puta prećutati na gnusne laži o njenom privatnom životu, ali je na iznenađenje mnogih Jeleni stigla žestoka povratna.

Naime, voditeljka Ivana Šopić sinoć je u emisiji ''Pitam za druga'' unakazila bivšu učesnicu rijalitija za deset minuta brutalnim prozivkama, ali čini se da je rešila da joj se osveti još malo putem svog Instagram profila.

Ivana Šopić objavila je sliku Jelene Ilić uz koju je imala žestok komentar:

- Bivša žena bivšeg muža Goce Tržan je tri puta urinirala u Beogradu i otišla u rodni Lajkovac sa 703 beogradska trača koje prosipa na Tik Toku želeći da bude Beograđanka i da bude viralna. Ne konta da je jedino viralna bila kad je Žana Omnia raspalila po njenoj ruralnoj brnjici.

Voditeljka se nije zaustavila, već je nastavila sa žestokim rešetanjem bivše takmičarke:

- Jedino skuplje od 5 dinara što Jelena Marinković poseduje jeste dojka. Zamalo da kažem dojke, al se setih da drugu nije još uvek otplatila. Plati ratu, #s*senakredit - napisala je voditeljka.

- Kaže Jelena Marinković zna čoveka iz Beograda koji je bio sa mnom. Ja upravo saznah da zna ukupno 2 Beograđanina, od kojih su jedan Ivan Marinković, a drugi lokalni veterinar psa Ivana Marinkovića - napisala je voditeljka.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Voditeljka je nasmejala sve pratioce kada se našalila i jasno svima stavila do znanja da joj nije trebao broj telefona Jelene Marinković, već broj tekućeg računa kako bi joj donirala neki novac.

- Tražim okolo broj Jelene Marinković, stiže mi broj telefona. Nisam tražila broj telefona već broj tekućeg računa da uplatim 200e da odradi taj jedan problematični kapak. Šaljem za prvu ratu, da ne mora da prosi na Tik Toku i skida se na Only Fansu u 40 godina. Nećemo da gledamo tvoje s*se, tj. s*su, ova druga još nije tvoja - glasila je sledeća objava.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ivana Šopić je u jednom momentu otkrila i da je bivša takmičarka rijalitija Jelena Ilić blokirala, zbog čega joj je bilo baš žao jer je htela da joj pošalje priručnik sa nazivom: ''Kako postati Miljana Kulić''.

- Od svega što može da se kaže za mene, ti ubodeš baš najveću laž i širiš trač od dva dinara. I ćorava koka bode zrno, al ziljava Jelena ne može ni trač. Stvarno si maler - dodala je voditeljka.

Autor: N.Panić