Trk na Pink: Maša Mihailović stigla u Elitu, vreme je za žestoko raskrinkavanje!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/Pixabay.com/Pink.rs/A. Nikolić ||

Sinoćna emisija "Gledanje snimaka" pomerila je sve granice i izazvala lavinu reakcija, kako u Beloj kući, tako i van iste, a sada je došlo vreme za nastavak. Maša Mihailović ušetala je u Belu kuću i okupila učesnike Elite, a zbog današnjih klipova mnogima neće biti dobro!

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Tokom prethodne nedelje se mnogo toga izdešavalo, svađe, raskidi, ali i pomirenja, a sada je vreme da učesnici saznaju šta su im cimeri pričali ili radili iza leđa. Mnoge će istine i tajne izaći na videlo baš sada, zbog čega će se međuljudski odnosi u kući promeniti, kao i sam tok rijalitija.

Svi odmah na Pink, počinje nastavak sinoćne emisije "Gledanje snimaka", saznajte kako će učesnici reagovati kada se budu suočili sa svojim najgorim noćnim morama!

Autor: N.Panić

