I DALJE JE SMATRA SVOJOM SNAJKOM? Mustafa podržao Asminovo zbližavanje sa Aneli, jednom rečenicom OBJASNIO SVE!

Sada je sve jasno.
Juče je u Beloj kući između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić vladala prava porodična atmosfera. Aneli mu je čak od Drveta mudrosti poručila i pesmu "Porodično blago", što je Asmina posebno ganulo.
Čini se da su bivši partneri sve bliži uspostavljanju normalnog kontakta i pomirenja, a tome se najviše raduje Asminov otac Mustafa Durdžić, ako se može suditi po njegovim oglašavanjima na društvenim mrežama.
Naime, Mustafa je sada jednom rečenicom izjavio poštovanje prema ženama, a da li tu spada i Aneli, ostaje nepoznato.
- Naivan ugađa narodu, a pametan svojoj ženi - napisao je on, a mnogi su shvatili da se ovo odnosi upravo na Ahmićku i Durdžića.
Autor: R.L.