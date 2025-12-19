I DALJE JE SMATRA SVOJOM SNAJKOM? Mustafa podržao Asminovo zbližavanje sa Aneli, jednom rečenicom OBJASNIO SVE!

Sada je sve jasno.

Juče je u Beloj kući između Asmina Durdžića i Aneli Ahmić vladala prava porodična atmosfera. Aneli mu je čak od Drveta mudrosti poručila i pesmu "Porodično blago", što je Asmina posebno ganulo.

Čini se da su bivši partneri sve bliži uspostavljanju normalnog kontakta i pomirenja, a tome se najviše raduje Asminov otac Mustafa Durdžić, ako se može suditi po njegovim oglašavanjima na društvenim mrežama.

Naime, Mustafa je sada jednom rečenicom izjavio poštovanje prema ženama, a da li tu spada i Aneli, ostaje nepoznato.

- Naivan ugađa narodu, a pametan svojoj ženi - napisao je on, a mnogi su shvatili da se ovo odnosi upravo na Ahmićku i Durdžića.

Autor: R.L.