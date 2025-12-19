AKTUELNO

Zadruga

Pandorina kutija je otvorena, sad nek trpe: Dači Virijeviću pala roletna zbog Maje Marinković, sledi haos! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nikom neće biti lako!

Dača Virijević priznao je Jovani Tomić Matoroj da je Maja Marinković svojim udarcem samo probudila bes u njemu i da je sada otvorio Pandorinu kutiju, te da će otkriti sve o njoj i Asminu Durdžiću.

pročitajte još

Maja Marinković van sebe: Dača je doveo do ludila, ona napravila karambol i nasrnula na njega! (VIDEO)

- Ona nas stalno degradira i ponižava, ko je ona da meni kaže da sam patuljak? - upitao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš me briga da me neko vređa, nije mi iz oka ispala. Ona se meni dva puta već izvinila, ali danas nije i neću sad da je diram jer joj je slava. Ja ublažim svaki put za razliku od Bore i Kačavende, a ona samo mene nap*ši. Sad sam sebi na prvom mestu, pa svi ostali - rekla je Matora.

pročitajte još

Maja Marinković hitno kažnjena: Ostala bez tromesečnog honorara, Veliki šef doneo odluku!

- Ovo što me udarila, otvorila je Pandorinu kutiju. J*biga sad neka trpe - dodao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Izvini, mafijašice, devedesete su prošle: Dači pala roletna zbog Kačavende, kad bude čula ove reči tek sledi haos! (VIDEO)

Zadruga

STAH I TREPET: Profesorka Marković i profesor Marinković otkrili đacima plan i program škole! Ovo gradivo će morati da savladaju! (VIDEO)

Zadruga

Sad ih tek čeka pakao: Sazvan hitan sastanak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

BIĆE NAPETO: Veliki šef otkrio učesnicima pravila NOVOG IZAZOVA! Pred njima je teška borba! (VIDEO)

Zadruga

ODLUKA JE DONETA: Evo koja tri učesnika će se boriti za opstanak u Eliti! (VIDEO)

Zadruga

Kačavendi pala roletna: Dači Virijeviću održala predavanje za pamćenje, brutalnim prozivkama ga ponizila! (VIDEO)