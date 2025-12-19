Pandorina kutija je otvorena, sad nek trpe: Dači Virijeviću pala roletna zbog Maje Marinković, sledi haos! (VIDEO)

Nikom neće biti lako!

Dača Virijević priznao je Jovani Tomić Matoroj da je Maja Marinković svojim udarcem samo probudila bes u njemu i da je sada otvorio Pandorinu kutiju, te da će otkriti sve o njoj i Asminu Durdžiću.

- Ona nas stalno degradira i ponižava, ko je ona da meni kaže da sam patuljak? - upitao je Dača.

- Baš me briga da me neko vređa, nije mi iz oka ispala. Ona se meni dva puta već izvinila, ali danas nije i neću sad da je diram jer joj je slava. Ja ublažim svaki put za razliku od Bore i Kačavende, a ona samo mene nap*ši. Sad sam sebi na prvom mestu, pa svi ostali - rekla je Matora.

- Ovo što me udarila, otvorila je Pandorinu kutiju. J*biga sad neka trpe - dodao je Dača.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić