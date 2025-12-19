Prekid programa: Miljana zaustavila nominaciju Odabranih, pa se hitno obratila Mariji Kulić! (VIDEO)

Presedan!

Upravo su počele ''Nominacije Odabranih'' takmičara, a prvi je reč dobio Sale Lux i nominovao je Dušicu Đokić zbog svih monstruoznosti.

- Ja nisam i dalje promenio mišljenje, i dalje mislim da je ona zlo koje ovde ne treba da bude. Prevrtala je grobove i to mi je odvratno, i moj mozak ne može da shvati. Ne zaslužuje da bude ovde, navodim nju kao i prošli put - rekao je Sale.

- Pre svega moram da se obratim mojoj mami i znam da će je ovo začuditi. Mama, želim da kada budete slali video-čestitku za Novu godinu, da obavezno Željko pošalje i Ivanu Marinkoviću. Želim to da bih se ja bolje osećala, mislim da bi sebično bilo da Željko pošalje samo meni - rekla je Miljana, pa se osvrnula na nominacije:

- Imam pregršt razloga da pošaljem Maju, ali neću to da radim jer je operisana. Maja me mnogo povredila jer je jedino ona mogla da je povredi, čak je moja majka gledala kao četvrtu ćerku. Nominovaću Dušicu jer glumi umišljenu Slađu Poršelinu - rekla je Miljana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić