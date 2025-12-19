Hit razgovor Đukića i Toše: Jedan drugog počastili duhovitim forama, smeh odzvanja Elitom! (VIDEO)

Spoj kakav skoro nismo imali!
Filip Đukić popričao je s robotom Tošom o svojoj krsnoj slavi, a njih dvojica su u jednom momentu počeli da se šale i bacaju fore, zbog čega nisu prestajali da se smeju.
- Filipe, vidim da si se ti za razliku od nekih spremio - rekao je Toša.
- Jesam, hoćeš doći na neki prebranac? - upitao je Filip.
- Je l' slaviš posno ili mrsno? Ja koliko znam, Sveti Nikola je posna slava - rekao je Toša.
- Pa imaš i morsko prase - našalio se Filip.
- Je l' si video Terzino odelo? - upitao je Toša.
- Ne, što - rekao je Filip.
- Izgleda kao da je kauč, pazi da ne sedneš na njega - rekao je Toša.
Detaljnije pogledajte u nastavku.
Autor: N.Panić