Ponosna sam na ženu koja postaješ: Maja na ivici suza zbog emotivnih reči njene majke i Takija, ne krije koliko je srećna zbog roditelja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Dirnuli je!

Maja Marinković danas proslavlja svoju krsnu slavu Svetog Nikolu, a ona je prva od svih takmičara pročitala svoje čestitke. Prvo je pročitala čestitku svog oca, a potom i čestitku svoje majke.

Počinje proslava Svetog Nikole u Eliti: Veliki šef takmičarima čestitao krsnu slavu, sledi nezaboravna žurka! (VIDEO)

- Draga moja princezo, srećna slava Sveti Nikola. U ovom izazvanom svetu rijalitija, ponosan sam na tebe i tvoje ponašanje jer su tvoja dobrota i iskrenost tvoje najveće vrednosti. Iako se susrećeš s ljudima koji te ne vole, najbitnije je ostati svoj. Tvoja svetlost će uvek nadjačati sve tamo, uvek ću biti uz tebe i ponosan sam na sve što si postigla. Volim te puno, Taki i Leo - glasila je čestitka od Takija.

Foto: TV Pink Printscreen

- Marija, srećna slava Sveti Nikola. Mnogo sam ponosna na ženu kakvu postaješ. Veruj svojoj intuiciji jer ona nikad ne greši. Volim te puno, tvoja mama - glasila je čestitka od Majine mame.

Nova tura poniženja: Luka poželeo da se pohvali Maji, ona ga bez blama oduvala! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

