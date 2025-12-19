Ponosna sam na ženu koja postaješ: Maja na ivici suza zbog emotivnih reči njene majke i Takija, ne krije koliko je srećna zbog roditelja! (VIDEO)

Dirnuli je!

Maja Marinković danas proslavlja svoju krsnu slavu Svetog Nikolu, a ona je prva od svih takmičara pročitala svoje čestitke. Prvo je pročitala čestitku svog oca, a potom i čestitku svoje majke.

- Draga moja princezo, srećna slava Sveti Nikola. U ovom izazvanom svetu rijalitija, ponosan sam na tebe i tvoje ponašanje jer su tvoja dobrota i iskrenost tvoje najveće vrednosti. Iako se susrećeš s ljudima koji te ne vole, najbitnije je ostati svoj. Tvoja svetlost će uvek nadjačati sve tamo, uvek ću biti uz tebe i ponosan sam na sve što si postigla. Volim te puno, Taki i Leo - glasila je čestitka od Takija.

- Marija, srećna slava Sveti Nikola. Mnogo sam ponosna na ženu kakvu postaješ. Veruj svojoj intuiciji jer ona nikad ne greši. Volim te puno, tvoja mama - glasila je čestitka od Majine mame.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić