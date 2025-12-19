Neću ti lako oprostiti uvrede na moj račun: Biljana Vujović uputila Luki žestok prekor, a od Baje ni traga ni glasa! (VIDEO)

Mnogi su se nadali da će stići Bajina čestitka!

Luka Vujović naredni je pročitao čestitke svojih najbližih, a mnogima je zapalo za uvo baš čestitka njegovog oca Baje s kojim nije bio u dobrim odnosima neko vreme.

- Srećna slava Luka, neka ti ovaj Sveti dan dotakne sve delove duše. Želim ti da te pronađe ljubav koja te ne povređuje i ne odlazi bez razloga, već te grli kad je najpotrebnije. Srećna ti slava - glasila je Lukina čestitka od podrške.

- Dragi moj sine, ja ću danas upaliti slavsku sveću jer je to slava mojih sinova i unuka. Neću te kritikovati, ali ti neću lako ni oprostiti uvrede koje su izrečene na moj račun. Znaš koliko si povredio majku i postoji jedan uslov da bi ti oprostila, sad se ne šalim i to je da se obriješ do Nove godine. Voli te majka - glasila je čestitka Biljane Vujović.

- Dragi naš brate, u zdravlju nam pozdravio slavu sa svojim prijateljima. Budi pametan kao pčelica Maja, a kad smo već kod Maje zahvali joj se na masci i dobiće ona od nas za Novu godinu jednu - glasila je čestitka od Lukine braće.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić