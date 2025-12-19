AKTUELNO

Nije uspeo da zadrži suze: Đukić dobio pregršt pozdrava od prijatelja i nije skidao osmeh, ali jedna čestitka ga je slomila na komade! (VIDEO)

Ne viđate ga često ovakvog!

Filip Đukić naredni je pročitao čestitke od svoje porodice i prijatelja, a u jednom momentu je dao Ma﻿ji Marinković da mu pročita čestitku od sestre jer nije mogao da zadrži emocije.

- Posle ću da pročitam čestitke da se zahvalim svima, ali sad ću samo da pročitam još očevu. Ljudi, naš Luka nas je u rijalitiju razočarao baš i mi ga gledamo i pitamo se: ''Gde nestade naš Luka ludi''. Šta si ti sebi dozvolio? Mi ti pričamo da dođeš sebi sine, samo zelimo da nam se vrati stari Luka - glasila je čestitka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sine, nadamo se da ćeš ispuniti obećanje koje si nam dao pre ulaska jer još nije kasno. Pozdrav od tate, mame i brata - glasila je Đukićeva čestitka.

- Dobri moj brate Filipincu, srećna slava i u Pinku i veselju da slaviš i jedeš još sto godina. Sviđaš mi se ove sezone, ali ne samo meni već i ostalim ribama obzirom da sam ja riba u horoskopu ako me razumeš mada te ja nikad nisam iskoristio pijanog. Rokaj, ovo je tvoj teren i oglancaću ti krunu u julu. Pozdravi mi tu par ljudi, nemoj sve. Najviše mi pozdravi najveće drugare u rijalitiju Bebicu i Milenu - napisao je Gastoz.

- Neka ti sveti Džoni podari živce, ne mešaj rakiju i pivce. Tu smo uz tebe i jako do kraja. Držite se ti i Luka zajedno do kraja - glasila je čestitka Filipovih i Lukinih drugova.

- Izgleda da su čestitku poslali ranije - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šteta nećeš biti tu da nam baneš pijan kao prošle godine kad si zaboravio gde si parkirao svoj degenerični automobil. Odlično odrađuješ svoj posao i ne padaj u kandže neke. Pozdravi Boru, želim ti da se što više us*ravaš utorkom. Tvoj brat Đeskon - glasila je čestitka.

- Srećna slava naš najdraži bata ujko Filipe, mi smo ovde na našoj strani sveta i spremamo se da proslavimo slavu. Roger je kupio vinjak, a ja sprej i meze, gibanicu i baklavu da bi ispratili današnji dan. Slava je u ljubavi i zajedništvu, a ti to nosiš u sebi. Seti se naših porodičnih okupljanja, a pogotovo sa baka Milenom. Ti si dobar i plemenit čovek, a pre svega jedan pozitivac koji prenosi dobru energiju na druge - glasila je čestitka Filipove sestre zbog koje se rasplakao.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

