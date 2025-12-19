Doživela totalno pomračenje: Alibaba priznao Aneli da ga ne zanima i da ga je iskoristila dok je bio pijan, ona napravila haos! (VIDEO)

Karambol!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Asmin Durdžić vređa Aneli Ahmić . Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Asminu Durdžiću.

- Žena nije normalna, zbog nje mogu da završim u zatvoru - rekao je Alibaba.

- Rekao si da bi se pomirio sa Stanijom? - upitala je Maša.

- Što da ne - rekao je Alibaba.

- Klošaru jedan - rekla je Aneli.

- Ti mene možeš da iskorišćavaš kad sam pijan, ali ne zanimaš me kao žena shvati to. Ti hoćeš da te ja vređam da bi ispala žrtva - rekao je Alibaba.

- Sram te bilo - rekao je Mića.

- Oni su za mene pričale sve najgore, naravno da ću se osvetiti - rekao je Alibaba.

- Ja imam pravo da komentarišem, rekla sam da može da je ima kad hoće - rekla je Rada.

- Ti si samo bitna u tome jer Asmin sedi pored tebe, a ona je skočila da udari njega jer Rada govori pred njim da je Aneli k*rvetina, dok on ćuti - rekao je Anđelo.

- Ja sam govorio Darku istinu, ali nisam hteo da kažem Aneli da je ne bi povredio jer je mnogo loše psihički. Ja sam se na silu ljubio s njom, usta su mi bila ukočena. Ja bih joj u martu rekao istinu, ali ona mora da shvati da sam ja morao da se osvetim za sve - rekao je Alibaba.

- Je l' ovde neko razume Aneli ili ne smete Asminu da kažete nešto? Meni je Asmin izgovorio ovo pre deset dana, ali na moje već viđeno. Drugu nedelju za redom njih dvoje imaju kontakt kakav već imaju. Kako ljudi mislite da Asmin ima osećanja prema Maji, a kaže da bi se vratio Staniji? Aneli je poludela kada je posle drugog utorka kao žena pomislila da će on stati uz nju i da će tu biti nešto. Kada je na snimku čula da bi se on pomirio sa Stanijom, tu je poludela - rekao je Ivan.

Autor: N.Panić