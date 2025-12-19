AKTUELNO

Domaći

Karambol u Eliti: Terza iz petnih žila zaurlao na Bebicu i isprozivao mu celu familiju, Kačavenda aktivirala vređalicu i urnisala ih brutalnim rečima! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos na sve strane!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'' a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Milena Kačavenda pljuje Nenada Macanovića Bebicu . Voditeljka Maša Mihailović dala je reč Bebici.

- Ona govori o meni u svakom klipu, ne ja za nju. To je dovoljno - rekao je Bebica.

- Bebica je ovde predstavljao svoju porodicu kao nešto vau, a onda dođe i posavetuje Teodoru da tuži njegovog oca pijanca - rekla je Sofija.

- Što se tiče ove glavate - rekao je Bebica, ali ga je Terza prekinuo:

- Mrš klošaru jedan, još samo jednom je uvredi p*čka ti materina raspala - rekao je Terza.

- Mrš, dr*ljetinu ti ovu tvoju j*bem - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- J*bao sam ti Teodoru u Golfu, znaš kako je bilo. J*bem ti ženu od brata iz Koteža tamo klošarčino jedna, mrš j*bem ti sve - rekao je Terza.

- J*bem ti mamu i tatu, p*čko jedna raspala. Videćemo se napolju - rekao je Bebica.

- S psihičkim bolesnicima ne treba ulaziti u raspravu - rekla je Sofija.

- Nek kaže Kačavenda kakva si se vratila iz izlaska klošarko jedna - rekao je Bebica.

- J*baćemo i tebe i ovu Milanovačku k*rvu - rekao je Terza.

- Ja sam rekla da je Bebica potencirao o odnosu sebe i svog oca, a posle kaže da Teodora treba da ga tuži - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mrš g*vno jedno raspalo, j*bem li ti mater da ti j*bem - rekla je Kačavenda.

- J*bem ti sestru da ti j*bem - rekao je Terza.

- Ovo je sve isto, Milena je nervozna jer je juče Janjuš odjavio i kapiram tvoju nervozu - rekla je Teodora.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

