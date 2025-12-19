AKTUELNO

Domaći

OVO MORA DA JE OD SRPSKIH MOMAKA! Stanija pokazala ŠTA JE DOBILA u Majamiju, raznežila se: Koliko slatko! Asminu ne bi bilo pravo da vidi OVO (FOTO)

Izvor: Pink.rs

Odnos Stanije Dobrojevića i Asmina Durdžića, učesnika "Elite", dugo intrigira javnost, a o njihovom raskidu veze naširoko se pričalo.

Stanija je sad otkrila šta joj je stiglo u Majamiju, gde živi, u jeku prozivki Asminovog oca na njen račun.

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen, Facebook Printscreen

- Došla da pokupim iznenađenje, ovo može biti jedino od srpskih momaka. Hvala, ovo je bilo slatko! - poručila je na engleskom jeziku Stanija Dobrojević u opisu objave.

Stanija nije krila oduševljenje zbog poklona, a objavu je ispratila pesmom "Little Christmas Wish" (Mala božićna želja). Snimila je veliki broj crvenih ruža, koji je bio u kesi za nju, pa se skroz raznežila.

Foto: Instagram.com

Autor: M.K.

#Asmin Durdžić

#Cveće

#Stanija Dobrojević

