Pogrešio sam, ustani: Alibaba došao u hotel da se izvini Aneli i pokuša da je podigne, ona ga oterala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Asmin Durdžić nakon današnjeg haosa sa Aneli Ahmić nije imao srca da prekine svaki kontakt s njom, već je otišao do hotela kako bi joj se izvinio, ali nažalost nije dobio pozitivan odgovor.

- Ajde ustani, pogrešio sam. Bio sam ljut i ustani - rekao je Alibaba.

- Pusti me, gubim pare zbog tebe - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ako izlaziš ti, idem i ja - rekao je Alibaba.

- Ostavi me, neću više nikad s tobom da pričam - rekla je Aneli.

- Ajde okupaj se, biće ti lakše - rekao je Alibaba.

- Izlazi mi odavde, nije mi dobro - rekla je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Istuširaj se, biće ti bolje i prestani se glupirati - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

