Najbolje da Filip ima svoj harem: Biljana Vujović za Pink.rs razvezala jezik i odbranila sina Luku od svih bljuvotina, ne vidi problem što je drugu skinuo devojku!

Podržava vezu!

Tema koja trese region danima iza nas jeste odnos Luke Vujovića i Anite Stanojlović, koji je mnogim gledaocima delovao nerealno baš zbog Anitinog odnosa sa Filipom Đukićem do pre samo tri dana.

Mi smo sad pozvali Biljanu Vujović kako bi čuli njen sud o novonastaloj situaciji, a čini se da po svemu sudeći ona ne vidi problem u odnosu Luke i Filipa Đukića.

- Što se tiče Filipa i izjave njegovog oca, ne vidim problem. Filip ne želi vezu sa devojkom koja ima dete, Luka želi. Najbolje da Filip ima svoj harem u rijalitiju. Ništa ja tu ne vidim sporno. Anita mu nije ni žena ni devojka. A što se tiče sadašnje veze Luke i Anite, sve se menja od kada su bili intimni. Luka sada ima moralnu obavezu prema Aniti i, naravno, treba da ozvaniči vezu sa njom. Ona je nečija ćerka, sestra, majka i Luka je vaspitavan da poštuje žene. Sve dok se Anita bude ponašala kao žena, ima moju podršku. Žene ne vređaju, ne psuju, ne udaraju partnera i ne vređaju njihove roditelje - otkriva Biljana, pa dodaje:

- Ovo je zaista moje mišljenje. Sinoć mi je sve bilo jasno - bila je jasna Biljana.

Autor: N.Panić