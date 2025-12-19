Dva prevaranta, sve su se dogovorili da bi i ona ušla: Aneli ne krije povređenost zbog Alibabinih postupaka, pa raspalila po Staniji: Jedva čekam da je vidim, je**ću im mater oboma (VIDEO)

Ne štedi reči!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Šta te je onoliko izrevoltiralo na klipu, pa si onako reagovala - pitao je Darko.

- Onako ću uvek reagovati kada sam povređena, kada meni sa strane priča jednu priču, a kada dođe sto, priča totalno drugu priču, pa tamo negde treću i tako u krug. Sto puta sam se ovde svađala, mirila, opraštala neke stvari i kako kažem ja, jesam slaba na njega kada mi priđe i kada počne da mi se umiljava i priča normalno sa mnom...Priča kako voli Staniju i to, znači njih dvoje su dva prevaranta koja mene navlače kako bi ona ušla ovde. On kao da hoće ovde da me predstavi kao najgoru, narod se meni smeje napolju i moji bližnji, mogu da mislim šta sve misle kada vide šta priča sa strane i kada vide šta on meni sve radi - rekla je Aneli.

- Da li te je više povredilo to što je on ostao nem i prećutao je na onaj Radin komentar ili te je više povredilo to što si čula to što je on tebi pričao jednu priču, a sa strane drugu - pitao je Darko.

- Oba...Zamisli kako bi se ti osećao da si žena koja je dopustila pomirenje posle svega?! Svi vi znate šta su prolazile naše porodice i najviše naše dete, da si spustio loptu sa takvom osobom i on ide i tako priča...To je bilo sada u utorak, sredu zapravo. Ja sam u sredu sa njim sedela posle toga ili pre toga, ne znam. Zamisli?! I on priča takve stvari posle svega. Ja se nisam ovako ponašala prethodne dve godine, a ovo što sam ja sada, on je krivac za to. Ja njega nisam napolju udarala i tukla ga, on to dobro zna - rekla je Aneli.

- Pratio sam i tvoj razgovor sa Miljanom, ti si rekla da ćeš tek da je*eš Staniji mater jer se dogovorila sa Asminom i Majom da ti ovo radi ovde - pitao je Darko.

- Da, tek njoj. Oboje zajedno, kada svoj plan ovde ispune, je*aću im mater. Ne treba mi ona da se uverim, samo ću njega posmatrati...Poguraj me da bude detetu bolje, da ona vidi nas u normalnom nekom stanju, a ti si dao sve da me porodica i moje dete vide u najgorem mogućem stanju. Ja smatram da on o sebi šalje sliku. Osećam se omalovaženo ovde kada mi izađe klip i kada mi se ljudi ovde smeju. Tu je kriv on! Ovi ljudi uzmu za pravo da me ponize njihovim komentarima i on im daje to oružije u ruke - rekla je Aneli.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić