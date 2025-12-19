AKTUELNO

Karambol u Pitanjima novinara! Alibaba ponovo doveo Aneli do ludila, ona skočila i odjavila ga za sva vremena (VIDEO)

Haos!

Darko Tanasijević porazgovarao je nakon Aneli Ahmić, sa njenim bivšim partnerom, Asminom Durdžićem.

- O čemu si to želeo da pričaš sa Aneli i koja je istina koju treba da čuje - pitao je Darko.

- Drago mi je da gledaoci vide da sam ja monstrum, a ona iskrena. Stanija nema veze s tim, ja sam dao Staniji crveni karton kada je ona meni žuti. Ja sam kriv što sam dao Radi da priča sa mnom, to je bilo kada sam bio nenaspavan i ljut, imao sam u glavi da je ona meni htela da namesti da napravim ovde svašta...Ne, ne bih se ni sa jednom bivšom pomirio, a kada bih se pomirio, ona će meni kad-tad vratiti puta deset. To i ja radim, a baš iz tog razloga se ne mirim sa bivšim devojkama. Ona sada ovde priča da ja nikada nisam stao iza nje, ja sam itekako par puta skočio na Luku. Ona mene neće da shvati, neću da skačem kao magarac za nekoga ko skače prvi - rekao je Asmin.

- To je nebitno, pričaj o detetu i o meni, pričaš o lavicama i o poklonima, konju - zaurlala je Aneli.

- Ja sam sve iskreno radio sa njom, a da sam hteo da je ponizim, bio bih s njom pet, šest dana u vezi, imao bih se*s i šutnuo bih je. Ja nisam to hteo da radim jer nisam hteo toliko da je ponizim. Ja uporno tražim da se od toga, od tih poljubaca, operem. Sve što više lažem, dublje tonem - rekao je Asmin.

- Približili mi se, ono danas će biti ništa šta ću napraviti. Ako bude hteo da ponovo meni radi takve stvari, da izbija pare iz džepa, svesno ću to uraditi. Ne želim obraćanje meni - skočila je Aneli.

- Eto, ne moramo imati nikakav odnos, meni je još bolje tako...Pokazala je ona kakva je, meni je u inat htela njima da rađa decu - rekao je Asmin.

- Ja to nikada nisam rekla, nikada nisam rekla da sam bila u inat sa Lukom, niti sa Janjušem - rekla je Aneli.

- Za mene je ona dobra osoba i majka mog deteta, mislim da me i dan-danas još uvek voli, tako da je povređena žena - rekao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

