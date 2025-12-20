Prsa u prsa! Luki prekipelo, sasuo Đukiću sve u lice i natrljao mu na nos sve što NIJE uradio kako treba: Mene povezivali s Majom, on krene da je poljubi... (VIDEO)

Opa!

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću.

- Mi nismo provodili vreme. Ja ne zameram, ali kada gledam, ja sam povezivan sa Majom, svi su mislili da bih bio sa Majom, posle 10 dana je krenuo da poljubi u kazinu, pa šta treba da kažem, da se muvao sa njom 20 dana pre toga?! Priča se da je Sara Raičević bila zaljubljena u mene, on posle toga spava sa njom. Ja znam da nije bio tu za mene kada nije hteo da komentariše, da mi dobro želi, kada je govorio da Biljana ne bi bez razloga govorila bilo šta. Krivo mi je jer da je Filip rekao da ima emocije, a ne da mi je rekao da mogu da radim šta hoću - rekao je Luka.

- Kakve veze ima to što sam ja sa Teodorom?! Mi nismo bili tada u odnosu - rekao je Đukić.

- Ja se u utorak sa njom nisam ni poljubio, a ti si se poljubio sa Boginjom - rekao je Vujović.

- Ja sam s Boginjom bio u odnosu...Ne treba da daješ komplimente da bi flertovao - rekao je Filip.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić