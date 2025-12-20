LUKA, SREĆNO, TREBAĆE TI! Anđelo i Matora presrećni što su se otarasili Anite, Filip skočio da se obračuna sa Vujovićem: Je l' bi ti to uradio kumu? (VIDEO)

Anitine bivše ljubavi udruužile snage

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića, kako bi dao svoj sud o vezi Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Ništa nije došlo na njeno! Ništa niej došlo na njeno jer Aneli i ja nismo bili zajedno niti ćemo biti zajedno. Imamo pravo da se zezamo i da imamo dvosmislene razgovore, lepo nam je. Pre će biti da dolazi na ono što su meni pričali u sedmici kakva je Anita bila u šestici. Jurila je za jednim, pa za drugim, pa se vratila na trećeg, pa je bila sa ženom. Ona nije bila tkva dok nije počela da pokazuje suprotno napolju. A što se tiče ove veze, srećno! Luki srećno! Trebaće mu sreća u svemu ovome. Pustićemo da vreme pokaže svoje, ne bih da prognoziram. Možda bi bilo bolje da se Luka ranije pojavio, bilo bi bolje po mene - rekao je Anđelo.

- Anita kaže da ono što izazoveš u njoj to i dobiješ - rekao je Darko.

- Ovde sam izazvao u njoj sve najbolje, a napolju sve najgore. Ona me ne zanima. Ona je moj neprijatelj i osoba koja mi se gadi. To je najgora osoba koja mi se pojavila u životu - rekao je Anđelo.

- Anđelo zvuči kao Matora iz sedmice, a Matora bila psiho. Bilo koja devojka je bolja nego da ostane u toksičnom odnosu sa Aneli. Anita se već služi sa tim kako je ljudi hejtuju. Da je Aneli to veče htela da bude sa Lukom ne bi bilo ništa. Štto kaže Anđelo, srećno. Koliko god da je Lukina i Anelina veza bila lakrdija i bolesna, ne možeš tek tako nekoga da izbrišeš. Aneli ne sme sebi da dopusti da od Anite i Luke napravi ono što sam ja napravila od Anite i Anđela. Ispada da je Filip kriv ove. Luku boli ku*ac za Filipa i za sve. On kad nešto zacrta njega boli ku*ac za svakog. Luki treba da bude podstek porodica, a ne novi ljubavni odnos. Suludo je da komentarišem njihovu vezu posle dva dana - rekla je Matora.

- Nisam imao želju da je poljubim i da joj sutra kažem da nastavi dalje - rekao je Luka.

- Luka nije toliko odlepio čim je izgovorio da nije inat - rekla je Matora.

- Ja sam šesti hejter ove veze. Ponavlja se sedma sezona, a oni uživaju u tome. Luka je doživeo da mu se ceo sto sada sprda. Ona je samo promenila stajling i pronašla moderatore. On je našao sad da se suprotstavi Filipu jer je uvrteo u glavu a on napolju nije kriv. On je sada u vrzinom kolu, nema percepciju šta se dešava. Našao je sad da se opravda Filipu šta je uradio - pričao je Ivan.

- Ako su stava da se ja sve vreme muvam sa Anitom ne mogu da kažu: "Kako je moguće da je preko noći poljube?". Uvek će naći nešto. Jedino je ispravno da će vreme pokazati - rekao je Luka.

- Je l' bi se ti na mene nad*kao? Je l' bi ti to uradio kumu na slovo H? - pitao je Filip.

- Sto posto da. Oni bi rekli: "Uradi slobodno", ne, rekli bi: "Hoćud a se viđam sa njom naredne dve godine". On je trebao odmah da kaže - rekao je Luka.

- Boli me uvo da li ćete da budete u vezi! Čovek samo obrće priču. Nek budu 100 godina u vezi, to nije poenta. Ja prema njoj nemam emocije i ne zanima me sa kim će da bude. Što si s njom provodio najviše vremena? - pitao je Filip.

- Nisam, nije istina - rekao je Luka.

- Te priče možeš u obdaništu da prodaješ. Druže, sviđala ti se. Kao ne zanima ga, a bleji sa njom i uđe u vezu za dan

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić