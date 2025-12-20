Počelo raskrinkavanje! Šok: Maja progovorila o aferi sa Brazilcem, a Dačo odmah razotkrio njene tajne signale Stanijinom bivšem dečku (VIDEO)

Otvorili pandorinu kutiju!

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi odgovorila Dači Virijeviću koji je otkrio da je bila sa njegovim ocem Brazilecem.

- Ja bih se sad obratila Takiju da reši to na svoj način jer se iznose laži o meni. Istog trenutka reši na svoj način. Ja njegovog oca i njegovu porodicu ne poznajem. S obzirom da on neće da prizna kog je opredeljenja sinoć se iznervirao. Ljudi su pričali da imaš normalnu porodicu. On neće da prizna ono što jeste. Nek avokat podnes emomentalne tužbe. Demantujem sve laži, ovo je lakrdija čista - rekla je Maja.

- Ja se obraćam svojima da tuže ovu gospođicu. Sada lepo pričaj, ovo je klasična nemoć. Odakle ti znaš da sam iz dobre porodice? - pitao je Dača.

- Ja tvog oca ne poznajem - rekla je Maja.

- Ti si moju mamu opsovala juče - rekao je Dačo.

- Opsovala sam mater - rekla je Maja.

- Pa kad ne znaš ime. Ovo je nemoć! Ona je Staniji otela Marka Markovića, sada Asmina. Značo da ona želi da bude Stanija. Bolje da se vrati na temu nego da spinuje laži o meni. Očigledno nešto o njoj znaju Ivana, Milena i Matora pa ne ide na njih. Ona ne može nikome da bude drugarica - rekao je Dačo.

- Dača je spomenuo i mene da je to potvrdio u Šiša baru i ja ću potvrditi. Ispitoivao sam ga nešto i on je meni rekao: "E kad bi ti znao ko je sa mojim tatom bio", pa sam ga ispitivao i on je rekao: "U rangu je sa Minom Vrbaški" -rekao je Darko.

- Nije čovek kriv što je napravio degenerika - rekla je Maja.

- I tvoj isto! Meni niko nije opalio šamar - rekao je Dačo.

- To ti je vaspitna -rekla je Maja.

- Kaži Šarenom da pije kaficu sama. Kad kaže: "Drugarice pijem kafu sama", to je Šareni. Ona nije u vezi sa njim, ali je on idealan muškarac. I to je Stanijin bivši! Ovo ne mogu da operu ni Duvan ni Sava - rekao je Dačo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić