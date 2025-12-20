AU, KAKVA NOĆ! Aneli i Asmin brutalno zaratili, Filip i Luka se suočili nakon kraha prijateljstva zbog Anite, Dača progovorio o Majinoj aferi s njegovim ocem, učesnici dali svoj sud o odnosu Janjuša i Milene!

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Petak je dan rezervisan za smisiju ''Pitanja novinara''. Predstavnik portala Pink.rs Darko Tanasijević i Red portala Jovan Ilić - Joca novinar, naoštrili su pitanjima, te učesncima nije bilo lako da govore o brojnim temama, koje su do sada za njih predstavljale veliki tabu. Voditeljka Ana Radulović, kao i inače, bila je domaćin u studiju.

Voditelj Darko Tanasijević na samom startu porazgovarao je sa Filipom Đukićem o današnjim čestitkama.

- Filipe, želim da čujem šta ti je danas bilo posebno emotivno - rekao je Darko.

- Čestitke od sestara koje žive u inostranstvu, imaju decu i onda sam se rastužio - rekao je Filip.

- Zbog čega si neraspoložen? - upitao je Darko.

- Zbog porodice, očekivao sam da će biti opširniji - rekao je Filip.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, saopštio je Luki Vujoviću da mu je hrana stigla, s obzirom na to da se brinuo oko toga, ali ga je Aneli Ahmić pecnula.

- Stigla mi je informacija da je Luki stigla hrana, možda nije naznačeno, tako da nema potrebe da razvijaš filmove - rekao je Darko.

- Jako bitna stvar, onaj, hrana - rekla je Aneli.

- Bitno mi je, bitnije nego taj tvoj cirkus i predstave - rekao je Luka.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Šta te je onoliko izrevoltiralo na klipu, pa si onako reagovala - pitao je Darko.

- Onako ću uvek reagovati kada sam povređena, kada meni sa strane priča jednu priču, a kada dođe sto, priča totalno drugu priču, pa tamo negde treću i tako u krug. Sto puta sam se ovde svađala, mirila, opraštala neke stvari i kako kažem ja, jesam slaba na njega kada mi priđe i kada počne da mi se umiljava i priča normalno sa mnom...Priča kako voli Staniju i to, znači njih dvoje su dva prevaranta koja mene navlače kako bi ona ušla ovde. On kao da hoće ovde da me predstavi kao najgoru, narod se meni smeje napolju i moji bližnji, mogu da mislim šta sve misle kada vide šta priča sa strane i kada vide šta on meni sve radi - rekla je Aneli.

- Da li te je više povredilo to što je on ostao nem i prećutao je na onaj Radin komentar ili te je više povredilo to što si čula to što je on tebi pričao jednu priču, a sa strane drugu - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao o njenom odnosu sa Asminom Durdžićem.

- Danas je Asmin rekao da ga kao žena ne zanimaš i da možeš samo pijanog da ga koristiš - rekao je Darko.

- On se trudi sve više da me povredi, ništa novo. Ja sam očekivala to. Lagala bih kad bih rekla da me mrzi. Kako sam ja mogla unoštiti njegovu vezu, on je sve uništio sam. On je uništio mene. Neka se izjasni sad šta misli o ovome. Meni materijalna korist ne treba, znate koliko sam novca ovde zaradila. Ja sve u životu imam i tek ću imati. Ja nisam materijalista i nisam neko ko ima novac. On odlično zna moj karakter - rekla je Aneli.

- Ti bi potražila alimentaciju, a to do sad nisi uradila? - pitao je Darko.

- Nisam, i da nisam imala ne bih. Meni ne treba njegovih 500 evra, ne treba mi! - rekla je Aneli.

Darko Tanasijević porazgovarao je nakon Aneli Ahmić, sa njenim bivšim partnerom, Asminom Durdžićem.

- O čemu si to želeo da pričaš sa Aneli i koja je istina koju treba da čuje - pitao je Darko.

- Drago mi je da gledaoci vide da sam ja monstrum, a ona iskrena. Stanija nema veze s tim, ja sam dao Staniji crveni karton kada je ona meni žuti. Ja sam kriv što sam dao Radi da priča sa mnom, to je bilo kada sam bio nenaspavan i ljut, imao sam u glavi da je ona meni htela da namesti da napravim ovde svašta...Ne, ne bih se ni sa jednom bivšom pomirio, a kada bih se pomirio, ona će meni kad-tad vratiti puta deset. To i ja radim, a baš iz tog razloga se ne mirim sa bivšim devojkama. Ona sada ovde priča da ja nikada nisam stao iza nje, ja sam itekako par puta skočio na Luku. Ona mene neće da shvati, neću da skačem kao magarac za nekoga ko skače prvi - rekao je Asmin.

- To je nebitno, pričaj o detetu i o meni, pričaš o lavicama i o poklonima, konju - zaurlala je Aneli.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Asmina Durdžića, kako bi sa njim porazgovarao o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Ja nju nikad nisam pitao da li je u nekoga zaljubljena, šta me briga za to. Šta nju briga sa kim sam ja i sa kim ću biti. Bitno je da sam se uverio da ona nije zla osoba. Poljubac nije poniženje, ali ona slika kako stojim sa kesom pink boje, dok mi ona otima, kao zadnji klošar koji prosi pivo. Mene je sramota samog sebe. Dozvolio sam sebi da se ljubim za pivo. Osećam se kao da sam poludeo. Tek kad sam video kesicu sa pivom... Fuj! Ja nisam mislio da bi ona bila sa mnom samo zbog para. Hvala Bogu sad znam da je dobro zaradila. Ne smatram da ona mene toliko voli da bi živela sa mnom bez problema. Ona mene da voli, ona bi mene poštovala - rekao je Asmin.

- Vadi se na utorak i na svađu. Moram da te demantujem - skočila je Aneli.

- Samo nek me pusti na miru ako želi dobar odnos. Šta je mislila da ću da uđem i da zaboravim sve, ne zanima me to u životu - rekao je Asmin.

- Rekao si da ona i njena sestra nisu sposobne da vole - rekao je Darko.

Ivan Marinković pozvao je Aneli Ahmić, te je tako prošetao sa njom i porazgovarao o Alibabi.

- Pusti ga da se kanali, sve sam ti već rekao. I ove tvoje reakcije su prirodne, pokazuješ mu da su tvoje namere bile iskrene. Druže, on se ukanalio. On je takav manipulator - rekao je Ivan.

- Meni rekao: "Hoćeš da legnem s tobom da spavam" - rekla je Aneli.

- Šta je on sve ispričao?! Samo ga pusti, veruj mi - rekao je Marinković.

Nakon što je Asmin Durdžić u emsiji "Pitanaj novinara" javno isponižavao Aneli Ahmić sa kojom ima dete, Miljana Kulić je uzela stvar u svoje ruke i očitala mu lekciju.

- Ti imaš šizofreniju. Jedan dan pričaš jedno, drugi drugo, treći treće - rekla je Miljana.

- Kajem se, neću više da je vređam - rekao je Miljan.

- Ona polupana, a ti se kaješ. Kad prođe Božić, ja ovo da trim ne mogu. Ti si budala na kvadrat! Nije lepo Asmine - rekla je Miljana.

Darko Tanasijević, voditelj i predstavnik portala Pink.rs, podigao je ponovo Aneli Ahmić, kako bi sa njom porazgovarao.

- Čuo sam da si dobacivala da sada Asmin sve laže, šta si shvatila i da li ti je nešto jasnije sada - pitao je Darko.

- Meni kod njega ništa nije jasno, pustiću vreme da pokaže svoje. Ja sam samo rekla da ako mi se približi, kako ću reagovati. Ja sam bila jasna, mislim da me je shvatio svako. Bude li mi se približio, to ću shvatiti kao provokaciju da postupim isto kao što sam i danas. Ja sam uvek ta koja se izdiže i sad sam, pa sam došla ovde - rekla je Aneli.

- Šta ti kažeš?! Ti pričaš i sa Asminom i sa Aneli - pitao je Darko.

- Aneli je sada čula da je Asmin radio te neke stvari da bi dokazao ono što je ona pričala da je totalno drugačije. Ponizio je, ponizila se sama i ponizio je sebe. Ako ponovi isto, da dozvoli sebi da se ljubi sa njim, ona će biti kriva. Što se tiče situacije koja se već desila, Asmin je meni rekao da je uradio neke stvari da bi dokazao da je afteruša, da bi se pomirila sa njim jer joj je on pružio ono što drugi nisu, ali tu je ponizio i sebe i nju. Ti njihovi poljupci i to što su se ljubili i taj odnos, nije donelo dobro ni jednom, a ni drugome, ništa nisu uspeli da reše! Kosi im se ono što pričaju i dela, ali je istina da ova situacija nije donela dobro ni jednom, a ni drugom, a ni njihovom porodicom. Je l' su rešili nešto oko deteta?! Nisu, još gore je, usr*li su se u sve što su gradili ili su hteli da izgrade - rekao je Dača.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Koju god fioku da otvore u njoj se nalazi blam! Kao da imaju milion opcija, a oni evo šta urade. Evo do čega je doveo njihov odnos. Njih niko nije terao da idu u hotel. Asmin ne zna u ovoj situaciji da je smiri, a naravno da će da je smiri kad je u svađi sa mnom. Njihovo jedino treba oko deteta i da se ne viđaju u životu. Ne može preko noći nakon onakvih reči da bude sve dobro - rekao je Luka.

- Ona je govorila da se ti sladiš i da likuješ - rekao je Darko.

- Ja likujem zbog sebe, nje mi je žao. Ja se osećam srećno i lepo. Ne postoji šansa da bih se ja ovoj ženi vratio. Ja sam svestan koliko sam se ja ponižavao. Ja danas vidim po čestitkama da je ljudima žao što nisam sa toliko godina uspeo da shvatim da ta veza nije za mene. Ja nisam mogao da idem protiv emocija - rekao je Luka.

Predstavnik portala Pink.rs i voditelj Darko Tanasijević podigao je Anđela Rankovića, kako bi prokomentarisao odnos Aneli Ahmić i Asmina Durdžića.

- Ja joj govorim da ništa neće postići time što će skočiti na Asmina, nego da pusti neka on radi šta on želi i kakav god ishod bio, neka ona svojim delima pokazuje onako kako se oseća, a ne da ima takve reakcije. Njoj to samo donosi loše. Njoj je veći poraz u svemu ovome vrištanje i guranje sa Asminom, nego to što je on rekao da igra igru sa njom. U toj igri niko nije pobednik, Asmin je tu mnogo izgubio, a najviše Nora. Niti on može nju tu da nadigra, niti ona njega, jer je ovo dokaz šta mogu da urade sujeta i ego, a to je da narušavaju porodične odnose, a da najviše ispašta njihovo dete - rekao je Anđelo.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Aniti Stanojlović.

- Koliko sam se puta sa njom nasmejao, nisam za deset meseci sa Aneli. Imam osobu koja mi veruje i koja mi nije spomenula nijednu osobu u kući. Rekla mi je da mi daje sto posto poverenje dok ne vidi sama nešto. Ona je sto posto iskrena, ne pričamo na silu - rekao je Luka.

Voditelj i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, nastavio je razgovor sa Lukom Vujovićem o njegovom odnosu sa Anitom Stanojlović.

- Vas dvoje već kujete planove za budućnost i razgovarate o imenima za decu - rekao je Darko.

- Ne, mi smo se šalili nešto, ona je pričala o svom sinu i kako je Anđelo bio dobar što se toga tiče i kako je njen sin tebe hvalio, pa ste rekli neko ime, par muških imena - rekao je Luka.

- U jednom od razgovora si stavio do znanja da bi joj bio podrška što se tiče njenog sina, da li si želeo time dodatno da je pridobiješ, uzme li se u obzir kakvog je Filip stava - pitao je Darko.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Luku Vujovića kako bi prokomentarisao poniženje koje je dobio od oca Filipa Đukića nakon što je uplovio u vezu sa Anitom Stanojlović, Filipovom bivšom.

- Zoki ima te fore. Ja se sa njim nikad nisam posvađao, uvek sam imao poštovanje. On je za mene super, pravi otac. Kakav je on, on bi rekao: "Filip je ljakse", eto kakav je on. Možda se šali, možda nije, vreme će da pokaže. Bolje da budem nebitan sa Aneli, nego onako bitan sa njom - rekao je Luka.

- Da li misliš da će veza sa njom biti vredna gubitka prijatelja iz detinjstva? - pitao je Darko.

- Teško pitanje. On je mene gledao u najgorim stanjima. On bi trebao da podrži ovu vezu, jer znamo kakav je on imao odnos sa njom. Kakav god bio odnos sa Anitom, uvek će mi biti krivo. Sve najlepše mogu da kežem za njega. Filip govori ono što oseća i mislim da je njemu u glaviu nemoguće da smo se mi poljubili. Poznajem ga jako dobro i znam da ga je Luka povredio. On ne želi mene da ukanali i da me komentariše toliko - rekao je Luka.

Darko Tanasijević nakon razgovora sa Lukom Vujovićem, porazgovarao je sa Anitom Stanojlović o njihovom odnosu.

- Malo sam se pogubila ove sezone, on mi je pomogao da sve to vratim, legnem i probudim se nasmejana. Smejaće se do jula što se mene tiče - rekla je Anita.

- Anita, kako ćeš se osećati sada kada ti budem rekao da je tvoju vezu sa Lukom podržala Tamara - pitao je Darko.

- Stvarno?! To mi je jako bitno, Tamarino mišljenje mi je možda sada, majkino i Tamarino mišljenje mi je sada bitno. Razmišljala sam, šta ako ne podrži?! Da li ona nešto vidi drugačije?! S tim što je podržala, vidim da vidi da je Luka iskren prema meni - rekla je Anita.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Filipa Đukića, kako bi sa njim porazgovarao o odnosu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Ne želim da mi se moja porodica meša u moje sukobe sa nekim ljudima. Meni to ne treba i nemam pet godina, ja ću to da rešim kako mislim da treba. Ne mogu da prepoznam neke stvari. Možda taj period koji se nismo družili, pa ga pamtim kroz to, možda se promenio. Možda ga je i prošla sezona promenila. Jajarski potez! Kad sam ja nju odjavio, oni uđu u vezu. Ako neko može da veurje da je to istina... - rekao je Filip.

- Sa Boginjom si sedeo 20 dana - rekao je Luka.

- Ja te dovoljno poznajem i meni ne možeš da radiš tu manipulaciju. Čovek da je došao meni dok smo bili u tom odnosu i da je rekao: "Sviđa mi se Anita, želim da uđem u vezu sa njom"... Ja sam njemu verovao. Teodora i ja samo se gledali, pa su oni raskinuli, pa je bilo šta je bilo. On hoće da prebaci loptu, a moje mišljenje i stav neće niko promeniti. Ja nemam ništa protiv da budu u vezi. Njoj je bolje da je neko prizna za devojku, nego da bude u kombinaciji koja nema perspektivu. Mi smo istu situaciju imali napolju kad je na mom rođendanu upoznala Boškića i ušla u vezu i meni je prestala da se javlja. On mi nije bio prijatelj kao Luka - rekao je Filip.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević dao je reč Luki Vujoviću.

- Mi nismo provodili vreme. Ja ne zameram, ali kada gledam, ja sam povezivan sa Majom, svi su mislili da bih bio sa Majom, posle 10 dana je krenuo da poljubi u kazinu, pa šta treba da kažem, da se muvao sa njom 20 dana pre toga?! Priča se da je Sara Raičević bila zaljubljena u mene, on posle toga spava sa njom. Ja znam da nije bio tu za mene kada nije hteo da komentariše, da mi dobro želi, kada je govorio da Biljana ne bi bez razloga govorila bilo šta. Krivo mi je jer da je Filip rekao da ima emocije, a ne da mi je rekao da mogu da radim šta hoću - rekao je Luka.

- Kakve veze ima to što sam ja sa Teodorom?! Mi nismo bili tada u odnosu - rekao je Đukić.

- Ja se u utorak sa njom nisam ni poljubio, a ti si se poljubio sa Boginjom - rekao je Vujović.

- Ja sam s Boginjom bio u odnosu...Ne treba da daješ komplimente da bi flertovao - rekao je Filip.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi.

- Ti si sa Lukom pričao u sobi i rekao si: "Meni nije jasno da on ima pravo da se buni", kako si u sredu mislio jedno, a u utorak drugo - pitao ej Darko.

- Filip se izjasnio da je problem što je on njega lagao samo. Ja sam njega spašavao odnosa sa Aneli. Ako je okrenuo ocu leđa što ne bi okrenuo svakom - rekao je Terza.

- Hvala Bogu da sam ga se rešila, prckolino! Ne mogu da slupam ovaj tonalitet. Verovatno završava u nju. Blamovi su za mene! - rekla je Aneli.

- Nije ona ti da to traži - rekao je Luka.

Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša, kako bi dao svoj sud o vezi Luke Vujovića i Anite Stanojlović.

- Zbog čega toliko skrnaviš vezu Lukice i Anitice - pitao je Darko.

- Od večeras ih podržavam. Definitivno sam shvatio, ja Luku razumem što se ovako dešava sa njim godinu dana, čovek osam godina nije imao se*s, on je dr*ao. Koga god da upozna, sa tom osobom je to savršeno. Za četiri sata su ušli u vezu, najbrža veza koja je bila u rijalitiju. Ja mislim da su njega strašili u zatvoru, zatvore ga u mrak i kada ga uhvati prvi san, da mu neke horor filmove puštaju i da mu puštaju veštice, tako se ponaša. Čovek je psihički slučaj i on i Anita, meni su oni top, gotivim ih - rekao je Janjuš.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Miljanu Kulić, kako bi prokomentarisala odnos Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Je l' tebi jasno šta Filip pokušava da objasni Luki - pitao je Darko.

- Apsolutno mi je jasno šta pokušava da objasni, on se pravi u odnosu sa Filipom blentav i lud, šalta priču na svoju vodenicu, tako da mi je jasno šta je pokušavao da mu objasni...Meni samo Anelina reakcija posle svega što se dogodilo i posle onoga što mu je priredila u hotelu sa Asminom, ona je najnekompetentnija da komentariše ovu temu, mogla je kao gospođa da kaže da je ne intresuje taj odnos. Njena reakcija mi je večeras najupečatljivija kada je ona komentarisala Luku i Anitu. Ceca kaže u pesmi: "Kad ljubav umre, živi sujeta". Kod Luke radi sve rijaliti, Anita kada je pričala o njihovoj vezi, ona priča o procentima. Ja sam tada ustala i rekla: "Ja se bunim, gde je Anđelo u celoj priči?", da je sa Majom završio u izolaciji i da je Maja htela, bio bi sa Majom. Sada me intresuje kako će odoleti iskušenjima, s obzirom na to da Maja voli da se meša u veze. Da nije raskinuo sa Aneli, ne bi ni pogledao Anitu - rekla je Miljana.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Maju Marinković kako bi sa njom porazgovarao o Asminu Durdžiću.

- Kažeš da je Asmin proračunat i da je folirant, a juče si priznala da te iskreno branio. Zanima me kada je iskren? - pitao je Darko.

- Mislim da me u određenim situacijama jeste iskreno branio i da više poštuje kad mu neko kao ja kaže iskreno u facu šta misli. Niko ne voli dupljake, ulizice i šlihtare. Dosta sam se sa Dačinim mišljenjem složila. Kad nekome pokušavaš da se osvetiš se na kraju tebi obije o glavu. Aneli ima pravo da bude ljuta. Ja da sam videla klip iz pušione gde me devojka vređa, a on ćuti... Izblamirali su se katastrofa. Na konto toga se vraćam da je prevarant i manipulator. Mene ovde zaista niko ne interesuje. Ja radim sve što ja hoću i sloboda mi prija. Najbolja sam verzija sebe! Ako uđe potencijalni muškarac koji nije povezivan sa devojkama odavde niko ne bi mogao da me spreči i niko ne bi bio prepreka u bilo čemu - rekla je Maja.

Predstavnik portala Pink.rs, voditelj i novinar Darko Tanasijević podigao je Daču Virijević, kako bi prokomentarisao odnos Maje Marinković i Asmina Durdžića.

- Rekao si da ćeš izneti sve ono što si ćutao, pošto si rekao samo 20 odsto, evo slušamo te - rekao je Darko.

- Čuo sam pre šta je pričala ova ovde ili ona tamo, Darko, mi ovde ne možemo da komentarišemo realno i ne možemo da imamo svoje mišljenje, jer ovde postoje osobe koje su nasilnice i koje nas na bilo koji mogući način sprečavaju da realno komentarišemo. Jer mi ako hoćemo, mi dobijemo pljusku u glavu. Jednom je moglo da prođe, drugi put neće. Što se tiče ove situacije, ja ne volim funjare i funjarsko ponašanje, ako nešto radiš, stojiš iza toga što radiš. Ja vidim da Maja dobacuje i van stola, da joj odgovara kada joj Asmin sprema hranu, donosi viski, vrti se oko nje, to se jasno vidi i van stola...Te fore može svojoj kući da priča, ovde ne, mi ovde vidimo šta ona radi. Ona se ovde poziva i kaže da joj je Stanija drugarica, prvo, ovakve osobe nemaju osećaj za porodicu, prijatelje i drugare, takva je osoba. Nije problem Stanija. Zašto ona kaže prevarant?! Ako ona kaže da vidi da se Asminu ona sviđa i da je iskreno brani, zašto je prevarant?! Zato što ovo radi utorkom sa Aneli, jer da ako ne da više, da se on ne pomiri sa Aneli. I kada god uradi onaj utorak sa Aneli, ona mu stalno dobacuje, zna se zašto mu dobacuje i na šta aludira. Ja to kažem bez ijedne uvrede i bez poniženja, sinoć mi je uvredila majku i celu porodicu. Ja sam ovde u prednosti što se tiče ovih ljudi, ja sam 10 koraka ispred njih. Oni meni mogu da zamere samo četvorku iz biologije, a oni su ti koji moraju da trpe kritiku od dečka koji vidi sve stvari - rekao je Dačo.

Voditelj Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi odgovorila Dači Virijeviću koji je otkrio da je bila sa njegovim ocem Brazilecem.

- Ja bih se sad obratila Takiju da reši to na svoj način jer se iznose laži o meni. Istog trenutka reši na svoj način. Ja njegovog oca i njegovu porodicu ne poznajem. S obzirom da on neće da prizna kog je opredeljenja sinoć se iznervirao. Ljudi su pričali da imaš normalnu porodicu. On neće da prizna ono što jeste. Nek avokat podnes emomentalne tužbe. Demantujem sve laži, ovo je lakrdija čista - rekla je Maja.

- Ja se obraćam svojima da tuže ovu gospođicu. Sada lepo pričaj, ovo je klasična nemoć. Odakle ti znaš da sam iz dobre porodice? - pitao je Dača.

- Ja tvog oca ne poznajem - rekla je Maja.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Milenu Kačavendu, kako bi prokomentarisala raskol sa Markom Janjuševićem Janjušem.

- Milena, kada si shvatila i zbog čega da te Janjuš sve vreme pravi budalom - pitao je Darko.

- Apsolutno nakon onoga što je izgovorio, rekla sam šta sam imala. Nakon što je izgovorio da sam polupana, pa na kraju da ne zna kako da me skine sa grbače, pa je dobio povratnu. Samo što ne znam kako, on ne želi da trpi neke uvrede. Kada sam rekla: "Idi u pi*ku materinu", on se vratio i seo, pa je me je pitao: "Da li si ti to meni rekla?", dođosmo do toga da je rekao svoje pravo mišljenje o meni. Kako to nije rekao ranije da mu se skinem s grbače, jer nisam primetila da sam mu na grbači - rekla je Kačavenda.

- Koliko ti smeta to što on od tebe pravi ljubomornu ženu koju gunđa, a nemaš osnovu to da radiš jer ste vas dvoje prijatelji - pitao je Darko.

- Da, sve je u pravu, ali umem i da se odlepim...Ne može ona da bude problem. Kako nisam nikada komentarisala Aneli ili Maju u tom smislu, koje su njegove bivše?! Ja kada sam joj rekla da ide od jednog do drugog muškarca, ona je ustala i rekla da sam joj rekla da je ku*va koja ide s ku*ca na ku*ac. Da sam htela tako da je uvredim, ne bi bilo rečeno da ide od jednog do drugog. Od one rasprave one i njene gde je već određeno vreme bilo provokacija, na koje ja nisam odgovarala sa njene strane, kada je bila tema prstenjačenje. Prvo je rekla, iako je tvrdila da nije, pa kada je Janjuš reaogovao, ona je rekla da je to čula. E, onda se ona ispravila, Janjuš je rekao da time ne vređa samo mene, nego i njega. Ona se sutradan njemu izvinila, to je legitimno i u redu, ja sam s tim okej, samo ja to nisam znala. Ja sam se s njim družila, prevazišli smo stvari iz sedmice, ne smatram se uvređenom time što je rekao, mogao je to i ranije da kaže, a to je da me skine s grbače - rekla je Milena.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Marka Janjuševića Janjuša kako bi progovorio o odnosu sa Milenom Kačavendom.

- Dok mi se ne izvini lepo sa njom reč neću progovoriti. Ako nikad ne dobijem izvinjenje baš sam se potresao. Za sve ono što lažeš, što pokušavaš da nekoga praviš budalom i što sam bio dobar prema tebi, a nisam se prema tebi folirao. Ja i dalje smatram da si polupana. Što se tiče da sam ja prema njoj pogreški, mislim da nisam - rekao je Janjuš.

- Nikad se neću izviniti - rekla je Milena.

- Juče kad se desila rasprava gde je ona sedela ispred paba i vidim Saša ide iz toaleta, a ja joj se 15 dana nisam obratio. Ja se obraćam njoj a ona sedi ispred paba, pitam "Je l' tu Pečenica da uzmem mašinicu?". Odmah sam video da je ona prebacila - rekao je Janjuš.

Predstavnik portala Pink.rs, novinar i voditelj Darko Tanasijević podigao je Aleksandru Jakšić, kako bi prokomentarisala odnos Janjuša i Milene Kačavende, u koji je ona upetljana.

- Kakva je tvoja dijagnoza kada sve ovo pogledaš i sagledaš - pitao je Darko.

- Nemam. Neću da izazivam nešto protiv nje, vidim da je polupana - rekla je Jakšićka.

- Ja da sa ovom debilkom imam ovu vrstu priče, koja se šest meseci kačila Kristijanu i zato sam mu rekla da mi ne kači ove debilke na vrat. Pun mi ku*ac ovih dreševa i kanturina, tako da mi se pu*i ku*ac od ovih kur*etina - rekla je Kačavenda.

Voditelj Darko Tanasijević podigao Zoricu Marković.

- Ušla je ovde na konto tuđe nesreće, glumi mafiju. Ja znam šta ona radi i ima pravo na to, ali sa mnom tako ne može. Oni viču polupana, ali ona je jedno zlo. Janjušević je ime i prezime. Njegovo najbolje izdanje je ove sezone kao rijaliti učesnika. Ona je izdala Vanju, a ona joj se vraća. Vanja mi je kao potrčko. Sofija je još uvek tu. Došla knjiga na dva slova, a krdo je bilo ogromno. Razvalila sam ih kao bugarsku skupštinu. Jednoj osobi ne valja niko! Ona vas vuče u ponor i kanalizaciju. Ne postoji nijedna zvezda da nije zapevala na vašaru. Narod voli kupus i šečenje. Napala je Asmina, možda je bila zaljubljena i u njega. Pazi ljutog ku*a, Zorica zaljubljena u Mikija jer više nema šta - rekla je Zorica.

- Miki je boli - ubacila se Kačavenda.

- Vidi se da je odlepila za Janjušem, a on je to primetio i sklonio se. Šta više ova žena priča u rijalitiju koga to zanima. Njen je vokabular uličarski. Oblači haljine, a sve falš roba i miriše na naftalin. Ovo su ljudi, ovo nisu pacovi - rekla je Zorica.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Nenada Macanovića Bebicu, kako bi prokomentarisao odnos Milene Kačavende i Janjuša.

- Šta si ti shvatio iz cele ove priče, ko je kriv- pitao je Darko.

- Pa Janjuš je kriv, ko će drugi da bude kriv?! Suludo je više ulaziti u bilo kakvu raspravu, nema nikakvog smisla ulaziti u raspravu sa njom jer ona nikada neće da prizna da je ona nekoga izdala. Ništa bolje Janjuš nije prošao nego Anđelo ili ja. Bilo je očekivano, ostavljala je prostor da Janjuš daje za pravo da ona misli da mu se sviđa. Ona se izobličila, ne liči na Milenu Kačavendu kakva je bila. Vrlo brzo će biti okrenuta priča na to da se Janjuš sveti. Svi nju izdaju i prodaju - rekao je Bebica.

- Ja to nikada nisam rekla, niti da me je neko zaprosio, niti da me je neko izdao i prodao - rekla je Kačavenda.

- Meni je drago što se Aneli izvinila i što su super drugarice. Ima tu još ovde učesnika sa kojima to radi, suludo je sve. Anđelo je ovde uzdisao kada je ona navodila, Anđelo je rekao da je ona prevrtljiva, da je folirant i da sa svojim prijateljima igra igru. Ja sam je namerno izdao i prodao, nisam trebao to da uradim - rekao je Bebica.

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Borislava Terzića Terzu kako bi sa njim porazgovarao o Sofiji Janićijević.

- Kojim te postupcima Sofija iznervirala? - pitao je Darko.

- Dovodi me u situaciju da ja napravim problem i da me iznervira. Meni jedno priča u krevetu, a ovde drugačije radi. Sinoć mi je rekla: "Malo da vidiš kako je meni bilo". Ja malo više planem jer pravi lakrdiju od našeg odnosa. Ja sam od početka znao da se ona sprdala sa Milanom, ona je to i sinoć radila. Ja znam šta je sve ona radila i šta je meni pričala. Neću da se ja teram ovde sa ljudima i da mi pravi priče. Ona kalja samu sebe! Ja znam da se sprda ali me nervira - rekao je Terza.

