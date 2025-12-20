GASTOZ NAPRAVIO GALA SLAVLJE ZA SVETOG NIKOLU: Anđela u kratkom kožnom šortsu, tu je i ova poznata pevačica, a domaćin se latio mikrofona! (VIDEO)

AKTUELNO

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Nenad Marinković Gastoz proslavio je krsnu slavu Svetog Nikolu sa prijateljima, a njegova devojka Anđela Đuričić je bila među najveselijima.

Naime, Gastoz je proslavio Svetog Nikolu sa prijateljima, te je napravio pravu proslavu. U jednom momentu je uzeo i mikrofon i zapevao. Na stolu je bila bogata trpeza, a među poznatim ličnostima bila je i Vanja Mijatović...

Ipak, naravno veliku pažnju je privukla Anđela Đuričić sa kojom je Gastoz vezu započeo u Zadruzi 8 Eliti. Ona je bila u kratkom kožnom šortu, kosu je uvila i sve vreme igrala.

Pomirli se Gastoz i Anđela

Podsetimo, nakon što su raskinuli, Anđela Đuričić pomirila se sa Nenadom Marinkovićem Gastozom.

Nedavno ju je ekipa "Blica" uhvatila iza zgrade u kojoj opet zajedno žive, kada se vraćala sa masaže u jednom lokalnom salonu lepote.

- Videla sam najnovije snimke i čula sam da je Anđela otišla kod svog psa i Gastoza u njegov stan gde su i pre živeli. Da, ponovo su zajedno i pomirili su se - rekla je Slađa Poršelina za Blic.

Autor: M.K.

