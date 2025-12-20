ONA JE KRALJICA PONIŽENJA, BESA, BLUDA I RAZVRATA: Poršelina repetirala vređalicu u Majinom smeru, iznela tvrdnju da je bila sa Dačinim ocem, pa potkačila Takija kao nikad do sada!

Bukti rat kao nikada do sada!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', došlo je do žestokog verbalnog obračuna između Maje Marinković i Dače Virijevića. Tom prilikom, potegla se tema o navodnoj aferi Marinkovićeve i njegovog oca, što je sve ostavilo bez teksta. Dok se jedni vode parolom ''gde ima dima, ima i vatre'', drugi smatraju da nagađanja nisu osnovana.

Portal Pink.rs je upravo tim povodom kontaktirao Slađanu Poršelinu Lazić, nekadašnju Majinu prijateljicu, koja je prokomentarisala novonastalu situaciju.

Slađana je bez dlake na jeziku prokomentarisala pretpostavku da je Maja imala avanturu sa Brazilcem, Dačinim ocem.

- Ispratila sam kada je Maja konačno pokazala svoje pravo lice. Ona se već tri godine unazad pravi kako ne želi da dolazi u žestoke okršaje sa učesnicima Elite, ali je sve izašlo na videlo onda kada je došlo do prepirke sa Dačom. Znam da je bila sa mojim prijateljem Brazilcem. Ja ga obožavam, godinama se družimo, te znam da je to istina, što on nikada ne bi priznao, jer je jedan veliki džentlmen. To je kratko trajalo, ali se desilo. Ona je pokazala da je kraljica poniženja, besa, bluda i razvrata. Navikla je i da se sa Takijem u stanu tuče. To je tako. Ja nikada nisam otkrila sve Majine afere, ali mi je drago da je Dača o svemu progovorio. Ako nastavi da bude bezobrazna, sve ću otkriti. Majo, dvojka si, kao i uvek - istakla je Slađa.

Autor: S.Z.