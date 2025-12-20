NAJTEŽE MI JE PALO ŠTO SU LJUDI POVEROVALI: Ana Radulović otkrila koliko su joj teško pale optužbe i osude, pa progovorila o suđenju s Gastozovom bivšom, Suzana Mančić joj uputila podršku: Teško je kad te neko blati...

Voditeljka otvorila dušu o slučaju o kojem se ove godine mnogo pisalo.

Voditeljka rijaliti programa ''Elita'' Ana Radulović gostujući u ''Magazinu In'' otvorila je dušu o nemilom događaju koji ju je zadesio ove godine, a radi se o javnim optužbama Gastozove bivše partnerke, koju je zbog toga i tužila.

- Tako je vreme teško da je retko nađi pravog muškarca, ali i sto tako i savršenu ženu da ispunjava sve ono što mi želimo od muškarca. Nisu svakome iste osobine idealne kod muškarca - poručila je Ana tokom emisije, a onda progovorila o suđenju sa Gastozovom bivšom.

- Ja sam prošle godine, tačnije ove, imala baš teškim momenata, uskoro će godinu dana od tog nemilog događaja. Najteže mi je palo to što su ljudi poverovali u nečije reči bez da čuju drugu stranu i završili smo na sudu, samo što se samo ja pojavljujem, a ta osoba koja je imala smalosti da nešto slaže sada ne postoji, ne oglašava se... Beži od toga da primi poziv za sud, ja čak javno govorim kad je suđenje u želji da joj neko javi - otkrila je Ana, a Suzana Mančić joj je uputila reči podrške.

- Teško je kad te neko blati, a nije u tvojim cipelama. Ne zna ništa o tebi, ali obavezno će da poveruje u lošu vest, a u dobru nikako - rekla je Suzana.

