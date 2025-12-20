Nakon što je usijala sve objavom ruža, oglasila se Stanija! Rešila da stane na put svim nagađanjima: Ko u ovome vidi mržnju, NOSI JE U SEBI, tačka! (FOTO)

Rijaliti zvezda, Stanija Dobrojević, nedavno je objavila raskid sa Asminom Durdžićem, aktuelnim učesnikom "Elite 9", a kako je njen poklon od nepoznatog momka usijao mreže, ona se ponovo oglasila i stala na put svim nagađanjima.

Staniju je, naime, jedno veče u Americi sačekao buket cveća kao poklon, čime se ona i pohvalila na mrežama, ali je i pokazala da je dobila poruku u kojoj joj je nepoznati momak, udvarač, otkrio gde tačno živi, kao i da su komšije.

Ova njena objava pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama, kao i brojne osude na njen račun, te je ona tako rešila da stane na put svemu tome.

- Šta učini jedan buket ruža? Napisala sam na storiju da to može samo Serbian boys. Za one koji se prave da ne razumeju – živim u Americi a ovo je manir naših Balkan momaka. Sve jasno. A onda – cirkus. Odjednom je buket ruža „udar“, „provokacija“, „poruka bivšem“. Pa još pitanje zašto Serbian boys, a šta je Asmin? E sad pažljivo. Tema NIKADA nije bila vera. Tri godine nije bila tema – pa neće ni sada. Da je vera bila problem, ja sa tim čovekom nikada ne bih bila. Ja sam Srpkinja. I to Srpkinja koja drži do svoje vere, svoje tradicije i svog identiteta. Tako sam vaspitana i toga se ne odričem ni zbog koga. Ja se držim svog – i poštujem tuđe. Tačka. Poštujem svaku veru i svakog čoveka koji veruje u Boga, jer vera ne pravi loše ljude - napisala je Stanija, te je nastavila:

- Drugo, ja sam dete rata i čoveka koji je bio političar i koji je u tom ratu ubijen. Sa takvom životnom pričom imam više nego pravo da govorim o mnogim temama – ali NE BIRAM TO. Ne mešam se ni u politiku ni u vere. Mešam se samo u ljubav. I širim samo ljubav - nastavila je ona i dodala:

Zato svima koji pokušavaju da iz buketa ruža naprave verski ili politički rat poručujem samo jedno: SRAM VAS BILO! I sada slobodno – diskutujte, palite se, izvrćite moje reči, pravite teorije, ma možete i na glavu da se okrenete – ne zanima me. Ko u buketu ruža vidi mržnju – nosi je u sebi. Ko u mojoj reči traži rat – sam ga vodi. Ja se svog identiteta ne odričem, tuđe poštujem. Mržnju ne nosim, ratove ne vodim. Ovo nije rasprava. Ovo je tačka - Stanija Dobrojević.

Autor: Nikola Žugić