AKTUELNO

Domaći

Keru jedan, grebao bi ti na kapiji da sam ti tamo: Nakon brutalnog sukoba Dače i Maje, oglasio se bivši farmer, pa žestoko udario na Virijevića (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Narodna TV ||

Ne štedi reči!

Kako je u Beloj kući tokom emisije "Gledanje snimaka", a kasnije i tokom "Pitanja novinara", izbio žestok sukob između Dače Virijevića i Maje Marinković, u kom su pljuštale uvrede, te je čak i Maja nasrnula na njega zbog čega je kažnjena oduzimanjem tromesečnog honorara, sve se usijalo.

Foto: TV Pink Printscreen

Sada se, povodom ovog sukoba, na svom instagram profilu oglasio bivši farmer i Majin "prijatelj", Božidar Ristanović, koji nije štedeo reči na Dačin račun.

- Žao mi je što se Maja suočava sa ovakvim uvredama. Ja je jako dobro poznajem i znam kakva je ona osoba i kako se trudi da bude najbolja verzija sebe. A taj mali ker unutra i poltron što se tako ponaša može samo tamo tako. Žao mi je što nisam ove sezone tamo da pojedine smradine razvalim kao kantu u svakom smislu…Grebao bi ti na kapiji majku ti jeb*m da sam ti ja tamo! Video bi šta je psiho kad ja to hoću 24/7 - napisao je Boža Džons.

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

ŠOK! Ivan dočekao da ispuca sve što mu smeta, pa udario na prijateljstvo Matore i Mikice: Ja sam se više puta video s njim NEGO TI! (VIDEO)

Zadruga

Ona je zla i ljigava: Dušica i Matora oči u oči nakon sukoba, pljušte prozivke na sve strane (VIDEO)

Domaći

Javno udario na nju: Sloba se ne zaustavlja, ponovo žestoko isprozivao Kačavendu (FOTO)

Domaći

Bez dlake na jeziku! Tanja Stijelja raspalila po Bebici i Teodori, pa urnisala Daču Virijevića (VIDEO)

Domaći

Nadam se da će ostati na pravom putu... Oglasio se Mustafa Durdžić! Progovorio o Luki i bivšoj snajki, a evo kako gleda na Asminovo ponašanje

Zadruga

Šta ti misliš da sam ja MUTAVA?! Sofija postavila Terzu na mesto, Milosava sasula Ivanu sve u lice, pa otkrila da je shvatila da je KVARAN (VIDEO)