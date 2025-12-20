Keru jedan, grebao bi ti na kapiji da sam ti tamo: Nakon brutalnog sukoba Dače i Maje, oglasio se bivši farmer, pa žestoko udario na Virijevića (FOTO)

Ne štedi reči!

Kako je u Beloj kući tokom emisije "Gledanje snimaka", a kasnije i tokom "Pitanja novinara", izbio žestok sukob između Dače Virijevića i Maje Marinković, u kom su pljuštale uvrede, te je čak i Maja nasrnula na njega zbog čega je kažnjena oduzimanjem tromesečnog honorara, sve se usijalo.

Sada se, povodom ovog sukoba, na svom instagram profilu oglasio bivši farmer i Majin "prijatelj", Božidar Ristanović, koji nije štedeo reči na Dačin račun.

- Žao mi je što se Maja suočava sa ovakvim uvredama. Ja je jako dobro poznajem i znam kakva je ona osoba i kako se trudi da bude najbolja verzija sebe. A taj mali ker unutra i poltron što se tako ponaša može samo tamo tako. Žao mi je što nisam ove sezone tamo da pojedine smradine razvalim kao kantu u svakom smislu…Grebao bi ti na kapiji majku ti jeb*m da sam ti ja tamo! Video bi šta je psiho kad ja to hoću 24/7 - napisao je Boža Džons.

