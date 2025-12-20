AKTUELNO

JA ĆU BITI DŽENTLMEN... Otac Dače Virijevića progovorio o sinovljevim tvrdnjama da je bio sa Majom Marinković!

Njegov komentar su svi čekali!

Tokom emisije ''Pitanja novinara'', potegla se tema oko odnosu Maje Marinković i oca Dače Virijevića, Srđanom Virijevićem Brazilcem.

Naime, Dača je svojim izlaganjem pokrenuo sumnju da je njegov otac imao kratku avanturu sa Marinkovćevom, što je ona pokušala da demantuje.

Tim povodom, za portal Pink.rs oglasio se Srđan, koji je prokomentarisao ova nagađanja i odgonetnuo sumnje o kojima bruji nacija.

Dačin otac svojom izjavom, dodatno je podgrejao glasine da je između Marinkoivćeva i njega bilo nešto.

- Ja ne znam odakle Dači to. Verovatno mu je ona nešto rekla, a ja ću biti džentlmen. Ne pričam se s kim sam bio, ne ide.

Da li je ovo samo neosnovana tvrdnja, ili je ovo znak da gde ima vatre, tu ima i dima, procenite sami.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

