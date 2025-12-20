AKTUELNO

KARMA GA JE STIGLA: Sandra Obradović dala sud o Anelinog izdaji koju je Luka osetio na svojoj koži, pa osudila to što je LAŽIRAO bolest svog oca! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', gosti voditeljskog para Anastasije Buđić i Stefana Miloševića Pande bila je bivša učesnica ''Elite 8'' i nekadašnja partnerka Luke Vujovića, Sandra Obradović.

Ona se na samom početku emisije osvrnula na komentar oca Luke Vujovića, koji je ostao pri stavu da je ona jedina dostojna titule da bude njegova snajka.

- Bajo ima pravo na to da misli da ćemo se Luka i ja jednog dana spojiti i pomiriti, ali ja moram da kažem da šanse za to ne postoje. Ni milimetar odstupila nisam od svog stava. Luka se nije pokazao kao pravi muškarac. Svakim danom je sve gori, po ovome što gledam sada. Imam gore mišljenje o njemu sada, nego što sam imala. On se i sa Anitom igra sad, kao što je to nekada činio sa Aneli, da se razumemo. Potegla se tema oko toga da će se Luka javiti meni kad izađe iz Elite, samo ne znam ko bi mu odogovorio na to. On bi se sigurno usudio da pošalje poruku, ali ja na to sigurno ne bih odgovorila.

Sandra se osvrnula i na Lukinu pohlepnost, te i na njezadovoljstvo koje je iskazao kada mu je otac ''zavrnuo slavinu'', zbog veze sa Aneli.

- Njih dvoje se uporno bore oko toga ko će uzeti veći deo podrške. Definitivno njih dvoje jesu osobe koje se takmiče. Veoma su se ''ispalili'' dok su se svađali i prebcivali koliko su para od podrške trošili. Mnoštvo siutacija se dogodilo, koje su dovele do toga da se moje mišljenje o tome utaba i iskristališe. Meni je bilo zanimljivo to što sam videla da je Luka u Eliti pričao da je Luka išao da vidi da li je Maserati, koji mu je Baja oduzeo ispred njegove zgrade, a kada je video da nije, mislio je da je kod mene u garaži. On je sa tim što se udaljio od svog oca, mnogo više izgubio nego to materijalno, koje mu je otac oduzeo. Meni je tek užas to što je Luka slagao a je Baja zdravstveno ugrožen. Ono što je rekao ''s ovim što sam raskinuo sa Aneli, izvadio sam ocu jednu nogu iz groba.'' Neverovazno je šta je on sve izgovorio i na šta je sve spreman. Baja je bio bolestan nekad, ali se čovek izlečio. Užas je kako se sprda sa svojim ocem. Luka je sve to govorio, samo da bi Aneli pomislila kako se njegovom ocu bliži kraj, te da će on naslediti sve što on ima uskoro. Luki se sve vratilo, ono što sam ja gledala, kada je on bio sa Aneli, desilo se njemu. Došli smo na to da je ona njemu iza leđa otišla kod Asmina i poljubila se sa njim. Karma ga je stigla.

