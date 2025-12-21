Nisi zao, ali si mnogo toga propustio: Alibaba priznao Luki da ga neće dirati i vređati prvi, ali od sad će uvek stajati iza Aneli! (VIDEO)

Anitu unakazio kao nikad!

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anita o tebi, generalno, kao osobi, imam stvarno dobro mišljenje. Mislim da si vredna devojka, čistiš, kuvaš, radiš sve. Imali smo par svađa, to sam uradio namerno, jer si to čačkala i ja sam ti to objasnio. Vređao sam te tada i ponovio bih isto. Da, izvinuo sam se i stojim iza toga sto posto. Što se tebe tiče, mislim da si jako namazana devojka za svoje godine, sa 23 godine. Vrlo si zrela za svoje mlade godine. Verovatno te je život naterao zbog raznih priča i situacija. Kada si imala 14, 15, 16 godina, shvatio sam da si bila jako hrabra i snalažljiva. I ovo što ću sad da ti kažem nije uvreda, to je samo moje mišljenje, ti si spremna na sve za rijaliti, od prvog dana. Na sve. I ti to znaš. Ali to nije nužno loše ti se boriš, naravno nisi došla da budeš petnaesta, došla si da budeš prva. Moj savet ti je samo nemoj visoko da letiš. Ti jesi lepa, zgodna i inteligentna. Možda ne najpametnija na svetu, ali nisi ni glupa devojka. Nemoj da letiš previsoko, jer onda pad zna da bude nizak i bolan. To sam rekao i nekima ranije shvatili su i spustili se na zemlju. To je nešto što bi i ti trebalo da promeniš kod sebe - rekao je Asmin, pa se osvrnuo na Luku:

- Što se tiče mog bivšeg zeta ili možda budućeg, ne znam, neću mnogo o tome. Nikada se nisam mešao. Ja nikada o tebi nisam imao loše mišljenje. Nisam bio protiv veze. Sa njom mi je čak bilo i žao u nekim trenucima. Mene ne zanima s kim će ona biti u vezi. Prvi put sam te uzeo u usta kada si rekao da smo mi „njeni bivši momci“. Mislio si na mene, Janjuša i ostale. Tada sam počeo negativno da te komentarišem napolju to zna i Janjuš. Nikada se ne bih umešao u vašu vezu da se nisi umešao u priču o mom detetu. To su stvari koje ne praštam. Možda ti nisi bio svestan težine toga. Ipak je ona majka mog deteta. Nisi kvaran čovek, nemaš u sebi zlo, ali bio si osam godina u zatvoru. Dok smo mi učili život, izlazili, radili, grešili, ti si bio zatvoren i patio za tim iskustvima. Mnogi to zaborave. Imam drugove koji su prošli isto što i ti. Ti imaš telo od 36 godina, ali u glavi možda 23. I to nije uvreda, to je realnost. Ja tebe ne vređam prvi, niti ću ikada, ali ću braniti Aneli. Moraću da pošaljem Luku - rekao je Asmin.

Autor: N.Panić