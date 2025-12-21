Ovakvog Đukića do sada niste videli: Na ivici suza ogolio dušu o Luki doske, priznao koliko ga je zabolela izdaja, pa ga poslao u izolaciju: Sažvakao te rijaliti... (VIDEO)

U toku su ''Nominacije'', a voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Antita, jedino zbog čega se kajem, i što mi je krivo, jeste ona situacija kada si ušla sa Teodorom. To sam ti rekao i stojim iza toga da sam tu pogrešio, ali isto kao i tada bilo mi je nešto novo, nešto zanimljivo. Kapiraš šta hoću da ti kažem? Isto kao i tebi sada, što je potpuno legitimno i bukvalno ti ništa ne zameram. Apsolutno ništa i nemam pravo da ti zamerim. Što se tiče tvog učešća ovde poznavao sam te napolju, ali ne kao ovde. Mislim da ne znaš baš najbolje da funkcionišeš sama. Deluješ mi nestabilno za neke stvari i da te svašta može poremetiti. Mislim da nemaš tu jačinu da sama budeš u rijalitiju i da ti treba neko pored tebe. Ne da te čuva, nisi nesposobna nego da ti bude potpora. I to je po meni normalno, pogotovo jer si žena, a ovde se dešavaju stvarno zajebane stvari. I treba imati muškarca pored sebe - otkriva Đukić, pa dodaje:

- Skidam ti kapu jer si ono što je bilo napolju rekla ovde: „Imali smo to napolju, ovde me boli k*rac“. Nije to možda za TV, ali to svi rade. Devedeset posto ljudi koji prođu kroz rijaliti to radi. Mene nervira što se pravi drama oko nečega što svi znamo da se dešava. U tom „prelaznom roku“ od finala do početka svi se dopisuju, viđaju, j*bu, rade svašta, a onda dođu ovde i svi su kao fini. Zato me nervira cela ta situacija. Ti znaš i osećaš da ja nemam ništa protiv vaše veze. Ljudi misle da imam averziju ili netrpeljivost — nemam. Meni je bitno šta vi mislite, a ne šta će ljudi napolju pričati. To me uopšte ne zanima - rekao je Đuki, pa se osvrnuo na Luku:

- Što se tiče Luke ne želim da budem patetičan niti da glumim žrtvu. To ne volim i to mi ne pada na pamet. Da mi je neko rekao da će doći do ovoga, ne bih mu verovao. Ti si poslednja osoba za koju sam mislio da ću se naći u ovakvoj situaciji. Iskreno, nije mi svejedno. Mislim da te rijaliti progutao, ali se nadam da neće biti onako kako ja mislim da će biti. Znam da nisi zao čovek, ali pitanje je da li te je sve ovo promenilo i rijaliti i to što si bio u zatvoru. Ti si ceo život želeo da budeš u prvom planu, da se pokažeš, i to je ranije bilo simpatično. Sada se ističeš po nekim lošim stvarima. Ne pričam sada o ovoj vezi, nego o prethodnoj. Imali ste emocije, ali očigledno ne dovoljno jake kad ste dozvolili neke stvari da se dešavaju. Imaš dosta kvaliteta koje možeš da istakneš, a ne ove stvari - rekao je Filip, pa dodao:

- U ovom trenutku ne osećam da treba Luku da ostavim. Znam da sam rekao da, ko god sedi preko puta njega, ja njega neću poslati. Jednostavno, ne osećam da treba da ga ostavim. Nisam razmišljao unapred koga ću. Rekao sam: ''Kad ustanem i budem pričao, šta budem osećao, to ću i reći''. Evo, sada pričam. Da je ovo bukvalno nominacija za mesec ili dva, možda ne bih imao ovakav osećaj. Trenutno mi je takav osećaj, ako nismo čestitali jedno drugom slavu, mislim da je apsurdno da ga sada ovde ostavljam. Bio bih licemeran prema sebi. Ne zanima me šta će drugi da misle. Tako da ostavljam Anitu, šaljem Luku - rekao je Filip.

- Nije mene ovo toliko zabolelo, očekivano je, ali znaš šta me jeste zabolelo? To što sam ušao sa verenicom, tu je bio moj najbolji prijatelj, a sada se s njima ne družim. To je ono što je zabolelo. Nije patetika, samo iskreno i krivo mi je - rekao je Luka.

