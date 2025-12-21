TURBULENTNA NOĆ JE IZA NAS! Učesnici kao nikada do sad opleli po Aniti i Luki, voditeljka Ivana Šopić otkrila kome je opstanak u Eliti upitan! (VIDEO)

Ovo nikako niste smeli da propustite!

Učesnici Elite tokom noći za nama imali su priliku da iskažu svoj stav o ovonedeljnim potrčcima Luki Vujoviću i Aniti Stanojlović u emisiji ''Nominjacije''. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić, otkrila je ko je nominovan od strane Odabrabnih, kao i ko je dobio najmanju podrušku publike.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Anđelo Ranković kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović, a on je iskoristio priliku da oplete po svojoj bivšoj devojci.

- Negde od početka bih nekoliko puta novinarom govorio sam o Luki, iako smo imali konflikte, da negde smatram da u dubini duše i nisi loš momak, da nisi kvaran ni zao, imaš svoje dobre strane, ali imaš svoje loše strane. Odnosno, imaš loše postupke prevenstveno i ono najbitnije prema bližnjima. Što se tebe tiče, umeš da budeš tu i šaljiv, mada često preteraš u svemu tomu, umeš i da podeliš sa drugima i druželjubiv si, ali u svemu tome, odnosno u ovom ovde prostoru, smatram da si se negde previše uneo u ovo, smatram da si previše uneo u rijaliti. Mislim da si previše brzo iz tog zatvorenog prostora došao u ovaj zatvoren prostor i da nisi negde nadoknadio sve to što je trebalo napolju kad su u pitanju odnosi i sa poradicom i sa prijateljima i ljubavni - otkriva Anđelo, pa dodaje:

Zato smatram da praviš greške, zato kažem da mislim da u dubini u suštini negde nisi loš, ali da praviš greške, mislim da to najviše potiče odatle. U odnosu sa Aneli si grešio koliko i ona, smatram, to sam uvek govorio, nikad nisam više krivio tebe, niti više nju, smatram da ste jedno drugom pokazali nepoštovanje, nepoverenje, nerazumevanje i zato sam i govorio da to nije prava ljubav, da ste bili u vezi. Bili ste, ali ste negde tu vezu gurali na više, više ste se obazirali na te fanove, podršku i sve to i mnogo ste uplitali tako da mi to nikad nije bila prava ljubav - rekao je Anđelo.

- Ovo je najgora ženska osoba koja se pojavila u mom životu, ostavljam Luku - rekao je Anđelo.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Asminu Durdžiću kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anita o tebi, generalno, kao osobi, imam stvarno dobro mišljenje. Mislim da si vredna devojka, čistiš, kuvaš, radiš sve. Imali smo par svađa, to sam uradio namerno, jer si to čačkala i ja sam ti to objasnio. Vređao sam te tada i ponovio bih isto. Da, izvinuo sam se i stojim iza toga sto posto. Što se tebe tiče, mislim da si jako namazana devojka za svoje godine, sa 23 godine. Vrlo si zrela za svoje mlade godine. Verovatno te je život naterao zbog raznih priča i situacija. Kada si imala 14, 15, 16 godina, shvatio sam da si bila jako hrabra i snalažljiva. I ovo što ću sad da ti kažem nije uvreda, to je samo moje mišljenje, ti si spremna na sve za rijaliti, od prvog dana. Na sve. I ti to znaš. Ali to nije nužno loše ti se boriš, naravno nisi došla da budeš petnaesta, došla si da budeš prva. Moj savet ti je samo nemoj visoko da letiš. Ti jesi lepa, zgodna i inteligentna. Možda ne najpametnija na svetu, ali nisi ni glupa devojka. Nemoj da letiš previsoko, jer onda pad zna da bude nizak i bolan. To sam rekao i nekima ranije shvatili su i spustili se na zemlju. To je nešto što bi i ti trebalo da promeniš kod sebe - rekao je Asmin, pa se osvrnuo na Luku:

- Što se tiče mog bivšeg zeta ili možda budućeg, ne znam, neću mnogo o tome. Nikada se nisam mešao. Ja nikada o tebi nisam imao loše mišljenje. Nisam bio protiv veze. Sa njom mi je čak bilo i žao u nekim trenucima. Mene ne zanima s kim će ona biti u vezi. Prvi put sam te uzeo u usta kada si rekao da smo mi „njeni bivši momci“. Mislio si na mene, Janjuša i ostale. Tada sam počeo negativno da te komentarišem napolju to zna i Janjuš. Nikada se ne bih umešao u vašu vezu da se nisi umešao u priču o mom detetu. To su stvari koje ne praštam. Možda ti nisi bio svestan težine toga. Ipak je ona majka mog deteta. Nisi kvaran čovek, nemaš u sebi zlo, ali bio si osam godina u zatvoru. Dok smo mi učili život, izlazili, radili, grešili, ti si bio zatvoren i patio za tim iskustvima. Mnogi to zaborave. Imam drugove koji su prošli isto što i ti. Ti imaš telo od 36 godina, ali u glavi možda 23. I to nije uvreda, to je realnost. Ja tebe ne vređam prvi, niti ću ikada, ali ću braniti Aneli. Moraću da pošaljem Luku - rekao je Asmin.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Filipu Đukiću kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović, koji je jedva dočekao da saspe sve u lice bivšoj devojci i drugu.

- Antita, jedino zbog čega se kajem, i što mi je krivo, jeste ona situacija kada si ušla sa Teodorom. To sam ti rekao i stojim iza toga da sam tu pogrešio, ali isto kao i tada bilo mi je nešto novo, nešto zanimljivo. Kapiraš šta hoću da ti kažem? Isto kao i tebi sada, što je potpuno legitimno i bukvalno ti ništa ne zameram. Apsolutno ništa i nemam pravo da ti zamerim. Što se tiče tvog učešća ovde poznavao sam te napolju, ali ne kao ovde. Mislim da ne znaš baš najbolje da funkcionišeš sama. Deluješ mi nestabilno za neke stvari i da te svašta može poremetiti. Mislim da nemaš tu jačinu da sama budeš u rijalitiju i da ti treba neko pored tebe. Ne da te čuva, nisi nesposobna nego da ti bude potpora. I to je po meni normalno, pogotovo jer si žena, a ovde se dešavaju stvarno zajebane stvari. I treba imati muškarca pored sebe - otkriva Đukić, pa dodaje:

- Skidam ti kapu jer si ono što je bilo napolju rekla ovde: „Imali smo to napolju, ovde me boli k*rac“. Nije to možda za TV, ali to svi rade. Devedeset posto ljudi koji prođu kroz rijaliti to radi. Mene nervira što se pravi drama oko nečega što svi znamo da se dešava. U tom „prelaznom roku“ od finala do početka svi se dopisuju, viđaju, j*bu, rade svašta, a onda dođu ovde i svi su kao fini. Zato me nervira cela ta situacija. Ti znaš i osećaš da ja nemam ništa protiv vaše veze. Ljudi misle da imam averziju ili netrpeljivost — nemam. Meni je bitno šta vi mislite, a ne šta će ljudi napolju pričati. To me uopšte ne zanima - rekao je Đuki, pa se osvrnuo na Luku:

- Što se tiče Luke ne želim da budem patetičan niti da glumim žrtvu. To ne volim i to mi ne pada na pamet. Da mi je neko rekao da će doći do ovoga, ne bih mu verovao. Ti si poslednja osoba za koju sam mislio da ću se naći u ovakvoj situaciji. Iskreno, nije mi svejedno. Mislim da te rijaliti progutao, ali se nadam da neće biti onako kako ja mislim da će biti. Znam da nisi zao čovek, ali pitanje je da li te je sve ovo promenilo i rijaliti i to što si bio u zatvoru. Ti si ceo život želeo da budeš u prvom planu, da se pokažeš, i to je ranije bilo simpatično. Sada se ističeš po nekim lošim stvarima. Ne pričam sada o ovoj vezi, nego o prethodnoj. Imali ste emocije, ali očigledno ne dovoljno jake kad ste dozvolili neke stvari da se dešavaju. Imaš dosta kvaliteta koje možeš da istakneš, a ne ove stvari - rekao je Filip, pa dodao:

- U ovom trenutku ne osećam da treba Luku da ostavim. Znam da sam rekao da, ko god sedi preko puta njega, ja njega neću poslati. Jednostavno, ne osećam da treba da ga ostavim. Nisam razmišljao unapred koga ću. Rekao sam: ''Kad ustanem i budem pričao, šta budem osećao, to ću i reći''. Evo, sada pričam. Da je ovo bukvalno nominacija za mesec ili dva, možda ne bih imao ovakav osećaj. Trenutno mi je takav osećaj, ako nismo čestitali jedno drugom slavu, mislim da je apsurdno da ga sada ovde ostavljam. Bio bih licemeran prema sebi. Ne zanima me šta će drugi da misle. Tako da ostavljam Anitu, šaljem Luku - rekao je Filip.

Jovana Tomić Matora obratila se svojoj bivšoj supruzi Aniti Stanojlović, te joj je rekla da se oseća kao pobedik u odnosu sa nju, a potom se osvrnula na Luku Vujovića.

- Ja ne osećam nikakvu emociju prema Matoroj, ne bih joj pomogla, a ni odmogla. Loš čovek i loša osoba. Dok ne bude dirala mene i Draganu, neće imati nikakav problem sa mnom i to je apsolutno to. Morala sam da padnem da bi bilo svega. U tom trenutku sam stala uz osobu koju volim, ali osećam se da sam iznads svega i moja pobeda je što sam ostala svoja. Više nikome ne dajem drugu priliku, već sam sebi prioritet ja i moj otac. Tu spada i Dragana, ali ja sam sama sebi prioritet - rekla je Matora i osvrnula se na Luku.

- Ne vidim poentu da mu praštam jer nikad više nećemo biti dobri. Definitivno mi nećemo imati dobar odnos, a suludo mi je da komentarišem njegov odnos sa Anitom. Svi komentarišemo Luku zbog svega što se iizdešavalo pre ulaska u vezu - rekla je Matora.

- Da ti je neko rekao da ćeš se složiti sa Anđelom, da li bi verovala? - upitala je Ivana.

- Pre bih pitala da li se on slaže sa mnom, pošto meni nije problem da se složim s njim. Poslaću Anitu - rekla je Matora.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anita i ja imamo isti odnos godinama unazad. Posvađamo se i mirimo se, a sada ne osećam netrpeljivost. Imali smo u početku sukob koji je bio baš žestok, ali posle toga nije dolazilo do konflikta i rasprava, šta više da kažem? Što se tiče Liuke, on je simpatičan momak i dobar za rijaliti, ali me uvredio. Prema Filipu nije ispao prijatelj i on je večeras bio najiskreniji. Poslaću Luku - rekla je Maja.

- Maja nije ravna linija i gotivi me, ali neću dozvoliti da se njih dve svađaju - rekao je Luka.

- Mislim da Luka ima dobru dušu, ali kad pogledaš šta je uradio Filipu onda to nije dobar čovek. Mene poštuješ i nemam problem da s tobom razgovaram uopšte. Nemoguće mi je da si toliko bio zaljubljen u Aneli i da si posle dva dana ušao sa Anitom u vezu, mislim da je to isključivo zbog rijalitija - rekao je Janjuš.

- Nisam ušao u vezu već sam je ozvaničio. Imao sam svoje razloge i nisam pogrešio - rekao je Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mileni Kačavendi kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anita, ti si jedna prelepa žena, ali mi se tvoje ponašanje uopšte ne sviđa tvoj ponašanje. Osim što si se stilski promenila, suštinu nisi promenila i vrlo je teško menjaš. Anita je meni mnogo iskrenija obzirom da ide grlom u jagode i ovde će biti potpuni karambol, Luka to ni ne sluti. Mislim da je Anđelo direktni uzročnik toga što je ona pobedila. Naravno da ću ostaviti Anitu - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Ivanu Marinkoviću.

- Kao da sam ja bio u braku sa Anitom koliko sam branio MAtoru. NAš odnos je sada korektniji, nemam zbog koga da joj sudim. Mišljenje o njoj nisam promenio jer mi nije dala povod za to. Osim što se malo uozm+biljila i poradila na sebi. Posle dve godine nije promenila svoju dvoličnost i osmeh kvarni koji ima. JA više volim Anitu koju sam video pre deset dana pored Filipa. Tu je bila prava Anita. Opet sebe napolju vidim kao najvećeg hejtera jedne lepe veze. Luka je takođe jedna dvostruka ličnost. Moj najbolji drug je u jednom trenutku počeo da se zabavlja sa devojkom sa kojom sam se družio, a ja nisam to znao. Meni je to tada bio kraj i više sa tim čovekom nisam mogao. Luka je mene tada udario jer je držao do sebe da niko ne može da mu opsuje majku - rekao je Ivan.

- Napolju i neće moći! - skočio je Luka.

- On je pi*anjem po svom drugu pokazao da mu mi nikad nismo bili bitni. On se nikad nije zamerio Terzi. Terza mu je i dalje kao najbolji prijatelj. MAtora i ja smo mu postali - rekao je Ivan.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Meni si bio najiskreniji sa Sandrom. Pokazao si poštovanje prema njoj. Sve ovo ostalo je radi rijalitija i neke priče. Ti si bio u grupi kad smo branilii Pavla Jovanovića, a sad si uradio goru stvar. Tu si pokazao da si nula od čoveka. ANita je za mene javeće dno dna. Najgori si primer majke koji postoji. Oni su ušli u vezu da neko ne bi rekao da je ona ponovo u kombinaciji. Malopre sam je slušao da će se družiti sa Filipom i dalje, on je njegova sigurna kuća.Šaljem Anitu jer ne mogu da pređem preko nekih stavri koje je radila mom drugu - rekao je Bebica.

- Dostojanstvo se vraća! Neću u početku da praviim ko zna šta. Ja sam mu odmah rekla šta hoću i šta neću. Moje dete će pričati kakva sam ja majka - rekla je Anita.

- Kakav si ti primer oca koji govori da mu je devoja preča? - skočio jde Luka.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Luka je neko sa kim sam imala sukob i bio si mi najiritantniji kad si bio u odnosu sa ANeli i nazvala sam te Skočkom. Drago mi je što sam upoznala tvoju drugu stranu. Predugo si bio zatvoren i želeo si pažnju, ali eto, vreme će pokazati svoje. JA podržavam svaku vezu ovde, pa nek i ispadne da je fejk. Verujem da može i između vas da bude okej - rekla je Mina.

- Ja mislim da si ti idalje lud za Aneli i mislim da ti je Anita bila treća opcija. Naša relacija je sad okej. Umeš da budeš zanimljiv i da vapiš za pažnjom. Ovo ti je centar sveta. Što se ANite tiče mislim da je sve što sam ja uradila bolje jer ja nemam dete kući. Luka je lud za Aneli mislim da je sve ovo farsa. Anita, dozvolila si mnoge stvari ovde kao majka... Poslaću Anitu - rekla je Teodora.

- ANita, ja vas podržavam i podržavaću dok vidim da je ovako. mogu da ti zamere da si sebi dozvolila kombinacije.Luka, glas tvog oca mi i dan danas odzvanja. Bio si gde si bio, imaš loše stvari, ali zato imaš jako dobre stvari. Mislim da si tu da skočiš uza svakoga, darežljiv si. Poslaću te u IZolaciju da razmisliš dobro o svojim postupcima - rekao je Treza.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković kako bi prokomentarisala ovonedeljne potrčke Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Anitu znam duže. Mića i ja smo je štitili, pa smo se nas dve posvađale. Ja sam svoje vaspitala i ni njima se niam mešala. Svi koji ovd eimaju pravo, niko nije bezgrešan. Meni su lepili razne etikete, ali sam i dalje tu. Mislim da vas čeka pakao. Mene boli uvo štas it i radio pre, ti si baraba. Ostavljam Anitu jer se duže poznajemo - rekla je Zorica.

- Anita je meni draga, lepa i zgodna. Nemam ništa loše da kežem, bila nam je podrška od spolja. Luka meni je tebe bilo žao u početku, ali prestalo mi te biti žao na podeli. Ti si se odrekao svoje majke radi pi*ke i nemaš potrbe da govoriš. Očekuješ da te svako od nas gleda kao tinejdžera. Sa Anitom si iz velike koristi jer ona ima veliku podršku napolju. Potvrdio si neki dan da se dete nije samo sputilo niz stepenice - rekla je Hana.

Voditeljka Ivana Šopić saopštila jetakmičarima ko će se ove nedelje boriti za opstanak u Beloj kući.

Ukućani su nominovali Luku Vujovića.

Odabrani su ove nedelje nominovali Dušicu Đokić.

O strane vaših glasova najugroženiji je MIladin Sradnov Pop.

Autor: S.Z.