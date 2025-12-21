AKTUELNO

ŠTO BI IMALA ZABRANU PRILASKA, AKO JE ISPRAVNA?! Hanina mama progovorila o Sitinim lažima i zabrani prilaska njenoj ćerki, pa se osvrnula na Nikicu: PRIJAVIO JU JE ZA ZLOSTAVLJANJE! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', voditelj Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je dom majke Hane Duvnjak, Jelene.

Na samom početku, oni su porazgovarali o ratu, koji vodi sa Sitom Ahmić, majkom verenika njene ćerke, te je otkrila da li je dobijala pretnje od porodice Ahmić.

Da li Vam stižu pretnje od porodice Ahmić?

Ne, niko mi ne preti, ali Grofica sada iznosi svašta po društvenim mrežama, to je jedino. Svašta je Grofica izgovarala na račun moje ćerke. Ono što nisam znala, kada je reč o mojoj ćerki i svega što je iznosila u ''Eliti'' je da joj je Sita rekla da će je ras*oriti, to zaista nisam znala. Ona to negira, ali ipak priznaje da je imala zabranu prilaska Neriu i Hani. Što bi imala zabranu prilaska, ako je dobra i ispravna? Ne bi nadležni organi doneli takvu odluku, da nije postojao razlog da to toga dođe. Bila sam veoma besna kad sam to saznala, Hana zna da bi haos nastao, da sam to ranije znala. Do toga je došlo jer su Ahmićke želele da Hana pobaci. Sita je želela da u*ije samim tim dete svog deteta, to je monstruozno.

Kako Vam je zvučalo to što je rekla da je Nikica, Sitin bivši muž, Neria i nju pratio i uhodio?

- Sita se ponaša kao da je Nerio njeno vlasništvo. Možda Nikica nije imao neku nameru. On da je imalo neku loštu nameru, on ne bi rekao Hani da ne izkazi iz kuće, kako joj se nešto loše desilo. Nikica je Situ prijavio za zlostavljanje, to dovoljno govori.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

