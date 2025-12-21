NERIO NIJE MOGAO DA JE PROBUDI KAD SE NAGUTA LEKOVA: Hanina mama obelodanila sve mračne tajne Site Ahmić, pa otkrila da li priželjkuje svadbu njene ćerke i Neria! (VIDEO)

Stavila sve kartne na sto!

U novom izdanju emisije ''Rijaliti rešetanje'', Jovan Ilić - Joca novinar, posetio je dom majke Hane Duvnjak, Jelene.

Koliko su Vam Ahmići zapravo uništili život?

- Hanu sve to veoma pogađa, nervira je. Moja ćerka da pokaže sve verodostojne dokaze, Sita bi kontrirala i negirala. Ona je naviknuta na laž, voli da izmišlja, to je činjenica velika. Sita proziva Hanu zbog mršavosti, a nije se zapitala zbog čega je takva, usled koje količine stresa, koju je ona izazvala, moja ćerka je toliko smršala. Sita govori kako sam ja Hanu ostavila kad je imala dve godine, a ja sam sa svojim bivšim suprugom bila njene pete godine, nikakve logike nema to što priča Sita, da se ne lažemo. Ona udarara Hanu na to što je najviše boli, a to je Airia. Kad je Grofica videla Ariu? Možda jednom u životu, kad se rodila. Da li je to normalno?! Sramota je da govori da ne zna da priča, nije fer prema malom detetu, treba da je bude sramota zbog tofa, veoma je ružno da se to radi. Mogu ja prva Situ da prozivam na osnovu onoga što je Nerio rekao. On je i sam rekao da nije mogao dok je bio mali da probudi Situ kad legne da spava od lekova koje je pita za smirenje. Sita je dokazala i pokazala ko je i šta je, da se razumemo. Zna se ko je Sita. Lažna je dizajnerka, stavila je na neku haljinu ime brenda, misli da je dizajnerka. Kako da ne. Mene boli jer govori Sita da je Hanina porodica umrla od dr*ge, a to nije istina. Što ne priča šta je radila bivšim partnerima, što? Ne želi, jer ju je stid sebe same. Sita na moju ćerku svaljuje krivicu da je zavisnica, a dobro vidimo ko ima problematično ponašanje u rijalitiju. Aneli koja napada svakog, Luku, Asmina...besna je i veoma neprijatna prema svima.

Da li želite da se dogovori venčanje Hane i Neria?

- Da, naravno. Volela bih najviše da bude kod nas u gradu, ali ne bi bilo loše ni ako do toga dođe. Prelepo bi bilo da vidim nju u venčanici, njih dvoje srećne i nasmejane. Naravno, da prošire i porodicu, ali kad Aria krene u školu.

